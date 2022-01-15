«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Бреста» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 января в Париже, начало — в 23:00 мск. «ПСЖ» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1 после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Отрыв от ближайших преследователей составляет 11 очков.

При этом на прошлой неделе команда Маурисио Почеттино не смогла выиграть у «Лиона». Матч завершился вничью 1:1, «Париж» отыгрался только в конце второго тайма. Но надо признать, что у лидера были моменты, чтобы вырвать победу.

Коэффициенты матча ПСЖ — Брест 1 1.23 X 7.10 2 12.50 Ставка

Кроме того, в начале января «ПСЖ» легко разгромил скромный «Ванн» (4:0) в рамках Кубка Франции. Автором трех мячей в этой игре стал Килиан Мбаппе.

Все прогнозы на футбол

У «ПСЖ», как обычно, немало кадровых проблем , но Почеттино, похоже, уже привык работать в такой обстановке. Неймар ближайшие матчи точно пропустит, участие Лионеля Месси — под вопросом.

«Брест»

«Брест» тем временем находится в таблице на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 25 очков.

В начале января «Брест» легко выиграл у «Бордо» (3:0) в рамках Кубка Франции. Команда Мишеля Тер-Закаряна идеально воспользовалась кадровыми проблемами соперника.

Но уже в следующем матче «Брест» потерпел домашнее поражение от «Ниццы» (0:3), несмотря на то, что гости с 20-й минуты играли в меньшинстве.

«Брест» в пяти предыдущих матчах Лиги 1 на выезде набрал 11 очков и ни разу не проиграл.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 7.90, а победу «Бреста» — за 14.50.

«ПСЖ» далеко не всегда играет с большим настроем в подобных матчах, но на своем поле команда Почеттино все-таки старается делать все, чтобы зрители остались довольны.

Если будет желание, «Париж» легко забьет как минимум три мяча и одержит уверенную победу.

Ставка — тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на победу «ПСЖ» + обе команды забьют за 2.48. Внимательной защиту «ПСЖ» все-таки нельзя назвать.