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    Сможет ли «ПСЖ» выиграть у «Бреста» с крупным счетом?

    «ПСЖ» — «Брест». Прогноз (к. 2.48) и ставки на футбол, чемпионат Франции, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Брест»
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    Килиан Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Бреста» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 января в Париже, начало — в 23:00 мск. «ПСЖ» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Января 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Брест Брест
  • Франция. Лига 1
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    «ПСЖ»

    «ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1 после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 47 очков. Отрыв от ближайших преследователей составляет 11 очков.

    При этом на прошлой неделе команда Маурисио Почеттино не смогла выиграть у «Лиона». Матч завершился вничью 1:1, «Париж» отыгрался только в конце второго тайма. Но надо признать, что у лидера были моменты, чтобы вырвать победу.

    Коэффициенты матча ПСЖ — Брест

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 7.10
  • 2
  • 12.50
  • Ставка
    •

    Кроме того, в начале января «ПСЖ» легко разгромил скромный «Ванн» (4:0) в рамках Кубка Франции. Автором трех мячей в этой игре стал Килиан Мбаппе.

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    У «ПСЖ», как обычно, немало кадровых проблем, но Почеттино, похоже, уже привык работать в такой обстановке. Неймар ближайшие матчи точно пропустит, участие Лионеля Месси — под вопросом.

    «Брест»

    «Брест» тем временем находится в таблице на 13-й строчке, набрав в 20-ти матчах 25 очков.

    В начале января «Брест» легко выиграл у «Бордо» (3:0) в рамках Кубка Франции. Команда Мишеля Тер-Закаряна идеально воспользовалась кадровыми проблемами соперника.

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    • Но уже в следующем матче «Брест» потерпел домашнее поражение от «Ниццы» (0:3), несмотря на то, что гости с 20-й минуты играли в меньшинстве.

    «Брест» в пяти предыдущих матчах Лиги 1 на выезде набрал 11 очков и ни разу не проиграл.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 7.90, а победу «Бреста» — за 14.50.

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    «ПСЖ» далеко не всегда играет с большим настроем в подобных матчах, но на своем поле команда Почеттино все-таки старается делать все, чтобы зрители остались довольны.

    Если будет желание, «Париж» легко забьет как минимум три мяча и одержит уверенную победу.

    Ставка — тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «ПСЖ» + обе команды забьют за 2.48. Внимательной защиту «ПСЖ» все-таки нельзя назвать.

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    «ПСЖ» — «Брест»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «ПСЖ» выиграть у «Бреста» с крупным счетом?
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