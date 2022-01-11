Нигерия сыграет на своем поле с Египтом в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 января, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Нигерии

Сборная Нигерии — традиционный фаворит всех африканских соревнований. «Суперорлов» и сейчас логично причисляют к претендентам на победу в турнире.

Имея в своем составе таких мастеров, как Виктор Осимен и Одион Игало, нигерийцам есть на что рассчитывать. К слову, свою группу в квалификации на Мундиаль Нигерия выиграла.

И пусть нигерийцы сейчас не главные фавориты Кубка африканских наций, свое веское слово они наверняка скажут. Причем стартовый матч с египтянами как раз даст ответы на многие вопросы.

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Вот только отношения с Египтом у «суперорлов» едва ли назовешь удачными. Из пяти последних очных поединков Нигерия выиграла только однажды при трех неудачах.

Сборная Египта

Эта команда традиционно сильна. И дело здесь не только в Мохаммеде Салахе, являющемся одним из лучших игроков мира.

В квалификации на Мундиаль сборная Египта заняла первое место в своем квартете. «Фараоны» опередили Габон, Ливию и Анголу.

Египтяне и в этой встрече видятся фаворитами. Правда, сценарий матча видится, все же, примерно паритетным.

Беспокоит другое: Египет не выигрывает на протяжении четырех последних матчей. Не станет ли это зажимом на психологии игроков?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Египет за 2.62, на ничью за 3.00, а на Нигерию — за 3.00.

В составе нигерийцев имеется ряд исполнителей высокого уровня .

Египет в последних матчах не впечатлил.

В матче примерно равных по классу соперников на первый план выйдет мастерство атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.