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    Нигерия обменяется голами с «фараонами»?

    Нигерия — Египет. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 11 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Египет
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    Нигерия
    Нигерия сыграет на своем поле с Египтом в рамках 1-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 11 января, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Египет: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа D 11 Января 2022 года
    Нигерия
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    •  Нигерия 19:00 Египет Египет
  • Каир
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    Коэффициенты на матч Нигерия — Египет

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    Сборная Нигерии

    Сборная Нигерии — традиционный фаворит всех африканских соревнований. «Суперорлов» и сейчас логично причисляют к претендентам на победу в турнире.

    Имея в своем составе таких мастеров, как Виктор Осимен и Одион Игало, нигерийцам есть на что рассчитывать. К слову, свою группу в квалификации на Мундиаль Нигерия выиграла.

    И пусть нигерийцы сейчас не главные фавориты Кубка африканских наций, свое веское слово они наверняка скажут. Причем стартовый матч с египтянами как раз даст ответы на многие вопросы.

    Все прогнозы на футбол

    Вот только отношения с Египтом у «суперорлов» едва ли назовешь удачными. Из пяти последних очных поединков Нигерия выиграла только однажды при трех неудачах.

    Сборная Египта

    Эта команда традиционно сильна. И дело здесь не только в Мохаммеде Салахе, являющемся одним из лучших игроков мира.

    В квалификации на Мундиаль сборная Египта заняла первое место в своем квартете. «Фараоны» опередили Габон, Ливию и Анголу.

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    • Египтяне и в этой встрече видятся фаворитами. Правда, сценарий матча видится, все же, примерно паритетным.

    Беспокоит другое: Египет не выигрывает на протяжении четырех последних матчей. Не станет ли это зажимом на психологии игроков?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Египет за 2.62, на ничью за 3.00, а на Нигерию — за 3.00.

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    В составе нигерийцев имеется ряд исполнителей высокого уровня.

    Египет в последних матчах не впечатлил.

    В матче примерно равных по классу соперников на первый план выйдет мастерство атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    Нигерия — Египет: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на футбол. Нигерия обменяется голами с «фараонами»?
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