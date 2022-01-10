Коэффициенты на матч Торино — Фиорентина
«Торино»
«Торино» находится на 13 месте. Такая диспозиция для команды вряд ли может считаться достойной.
При этом оборона «быков» — главная сила команды. В 19 встречах она дала результативный сбой только 19 раз.
Вот только атакует «Торино» не столь мощно. 23 забитых мяча — это показатель на уровне результативности аутсайдеров.
В предыдущем своем поединке команда снова разочаровала. Правда, поражение от лидера «Интера» получилось минимальным.
«Фиорентина»
«Фиалки» традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 6 место, конечно, низким не назовешь, но его еще нужно будет сохранить.
При неплохой атаке, оборона флорентийцев также действует вполне монолитно. Отдельно стоит отметить Душана Влаховича, с 16 голами возглавляющего гонку бомбардиров Серии А.
К слову, в минувшем туре «Фиорентина» добыла один балл на выезде. Ничья с «Вероной» (1:1) стала для команды второй к ряду.
В первом круге «Фиорентина» переиграла туринцев со счетом 2:1. К слову, решающий мяч в той встрече на счету Влаховича.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Торино» — за 2.90.
«Торино»
Флорентийцы намерены сохранить нынешнюю шестую позицию.
Из четырех последних очных встреч этих соперников, «фиалки» выиграли трижды при одной ничьей. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.40.