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    Флорентийцы загонят «быков»?

    «Торино» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Серия А, 10 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Фиорентина»
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    Душан Влахович
    «Торино» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 10 января, начало — в 19:00 мск. «Торино» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 10 Января 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч Торино — Фиорентина

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Торино»

    «Торино» находится на 13 месте. Такая диспозиция для команды вряд ли может считаться достойной.

    При этом оборона «быков» — главная сила команды. В 19 встречах она дала результативный сбой только 19 раз.

    Вот только атакует «Торино» не столь мощно. 23 забитых мяча — это показатель на уровне результативности аутсайдеров.

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    В предыдущем своем поединке команда снова разочаровала. Правда, поражение от лидера «Интера» получилось минимальным.

    «Фиорентина»

    «Фиалки» традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 6 место, конечно, низким не назовешь, но его еще нужно будет сохранить.

    При неплохой атаке, оборона флорентийцев также действует вполне монолитно. Отдельно стоит отметить Душана Влаховича, с 16 голами возглавляющего гонку бомбардиров Серии А.

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    • К слову, в минувшем туре «Фиорентина» добыла один балл на выезде. Ничья с «Вероной» (1:1) стала для команды второй к ряду.

    В первом круге «Фиорентина» переиграла туринцев со счетом 2:1. К слову, решающий мяч в той встрече на счету Влаховича.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Торино» — за 2.90.

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    «Торино» в последние годы неудачно играет с «фиалками».

    Флорентийцы намерены сохранить нынешнюю шестую позицию.

    Из четырех последних очных встреч этих соперников, «фиалки» выиграли трижды при одной ничьей. Наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» с коэффициентом 2.40.

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    «Торино» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.01.2022. Прогнозы на футбол. Флорентийцы загонят «быков»?
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