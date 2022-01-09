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    «Рома» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Италии, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Ювентус»
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    Жозе Моуринью
    Встреча 21-го тура Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» состоится 9 января. Матч на арене «Олимпико» в Риме начнется в 20:30 мск. «Рома» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:30 Ювентус Ювентус
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    Коэффициенты на матч Рома — Ювентус

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Рома»

    По играм на своем поле римляне занимают 5-ю строчку в чемпионате, где выиграли в 6 из 10 матчей нынешнего сезона (2 ничьи, 2 поражения).

    В декабре подопечные Жозе Моуринью дома разобрались со «Специей» (2:0) и на выезде разгромили «Аталанту» (4:1).

    Год римляне закончили домашней ничьей с «Сампдорией» (1:1), а в первом матче января проиграли на выезде «Милану» (1:3).

    Все прогнозы на Серию А

    После 20 туров Серии А «Рома» с 32 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 32-24, Тэмми Абрахам забил 7. Не сыграют Манчини, Карсдорп, Спинаццола, под вопросом Майораль.

    «Ювентус»

    Туринский клуб не проигрывает в 6 последних матчах в Серии А (4 победы, 2 ничьи).

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    • В декабре подопечные Аллегри на выезде поделили очки с «Венецией» (1:1) и обыграли «Болонью» (2:0).

    Год «старая синьора» завершила домашней победой над «Кальяри» (2:0), а в последнем матче на своем поле обменялась голами с «Наполи» (1:1).

    Календарь и таблица Серии А

    С 35 очками после 20 туров «Юве» идет на 5-м месте. Разница мячей 28-18, Мората забил 5 голов. Под вопросом Сандро, Бонуччи, Данило, Рэмзи, Пинсольо, Де Винтер.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ювентуса» — 2.23.

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    В первом круге «Юве» победил дома со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Рома» сыграла вничью дома 2:2 и проиграла на выезде 0:2.

    «Рома» не проиграла «Ювентусу» в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Серии А (3 победы, 3 ничьи). Прогнозируем, что и в этой встрече «Рома» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.69 и ТБ 2,5 за 1.87.

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    «Рома» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Устоит ли команда Моуринью против «Юве» на «Олимпико»?
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