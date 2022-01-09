Встреча 21-го тура Серии А между «Ромой» и «Ювентусом» состоится 9 января. Матч на арене «Олимпико» в Риме начнется в 20:30 мск. «Рома» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

По играм на своем поле римляне занимают 5-ю строчку в чемпионате, где выиграли в 6 из 10 матчей нынешнего сезона (2 ничьи, 2 поражения).

В декабре подопечные Жозе Моуринью дома разобрались со «Специей» (2:0) и на выезде разгромили «Аталанту» (4:1).

Год римляне закончили домашней ничьей с «Сампдорией» (1:1), а в первом матче января проиграли на выезде «Милану» (1:3).

Все прогнозы на Серию А

После 20 туров Серии А «Рома» с 32 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 32-24, Тэмми Абрахам забил 7. Не сыграют Манчини, Карсдорп, Спинаццола, под вопросом Майораль.

«Ювентус»

Туринский клуб не проигрывает в 6 последних матчах в Серии А (4 победы, 2 ничьи).

В декабре подопечные Аллегри на выезде поделили очки с «Венецией» (1:1) и обыграли «Болонью» (2:0).

Год «старая синьора» завершила домашней победой над «Кальяри» (2:0), а в последнем матче на своем поле обменялась голами с «Наполи» (1:1).

Календарь и таблица Серии А

С 35 очками после 20 туров «Юве» идет на 5-м месте. Разница мячей 28-18, Мората забил 5 голов. Под вопросом Сандро, Бонуччи, Данило, Рэмзи, Пинсольо, Де Винтер.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ювентуса» — 2.23.

В первом круге «Юве» победил дома со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Рома» сыграла вничью дома 2:2 и проиграла на выезде 0:2.

«Рома» не проиграла «Ювентусу» в 6 из 7 последних личных встреч на своем поле в Серии А (3 победы, 3 ничьи). Прогнозируем, что и в этой встрече «Рома» не проиграет .