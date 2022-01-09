«Эмполи» на своём поле сыграет против «Сассуоло» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 9 января, начало 16:30 (мск). «Эмполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» за 20 туров чемпионата Италии набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Отставание от первой шестерки — всего 5 очков.

Матч предыдущего тура между «Лацио» и «Эмполи» не был матчем гранда и аутсайдера. Это было встреча прямых конкурентов в борьбе за еврокубки. И «Эмполи» не просто устоял, а был близок к выездной победе, вёл 2:0 и 3:2, но пропустил в компенсированное время.

До этого «синие» в таком же результативном поединке не смогли одолеть «Милан», проиграв на выезде со счётом 2:4. А за тур до этого не выявили сильнейшего с «Эмполи» — 1:1.

На поле не смогут выйти Филиппо Бандинелли, Себастьяно Луперто и Фабиано Паризи.

«Сассуоло»

«Сассуоло» располагается на 13-м месте турнирной таблицы Серии А, набрав всего на 3 очка меньше чем «Эмполи» — 25. Отрыв от зоны понижения в классе комфортный — двенадцать баллов, но и отставание от еврокубковой шестёрки приличное — семь очков.

В прошлом туре «Сассуоло» играл против «Дженоа» и должен был побеждать — но команда Шевченко сумела забить, долго вела в счете, но все же игра закончилась вничью — 1:1.

«Сассуоло» играет очень нестабильно. Команда может победить грандов итальянского футбола («Ювентус» (1:2), «Милан» (1:3), но потерять очки в поединках с аутсайдерами.

В этом матче команде точно не помогут Филип Джуричич, Федерико Пелузо и Хамед Траоре.

Прогноз и ставка

На победу «Эмполи» можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Сассуоло» — за 2.50.

Прогноз — Это будет встреча двух равных и нестабильных команд. Единственное, что можно точно выделить оба коллектива показывают очень результативный футбол в этом сезоне, не зацикливаясь на обороне собственных ворот. Сильные качества «Эмполи» и «Сассуоло» кроются в атаке, поэтому в матче будет много голов.

${Tips1}

Ставка — Тотал матча больше 3.5 за 2.20.