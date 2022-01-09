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    Ожидается очень много голов

    «Эмполи» — «Сассуоло». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Италии, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Сассуоло»
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    Андреа Пинамонти
    «Эмполи» на своём поле сыграет против «Сассуоло» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 9 января, начало 16:30 (мск). «Эмполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 14:30 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    Коэффициенты на матч Эмполи — Сассуоло

  • 1
  • 2.55
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  • 3.85
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Эмполи»

    «Эмполи» за 20 туров чемпионата Италии набрал 28 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. Отставание от первой шестерки — всего 5 очков.

    Матч предыдущего тура между «Лацио» и «Эмполи» не был матчем гранда и аутсайдера. Это было встреча прямых конкурентов в борьбе за еврокубки. И «Эмполи» не просто устоял, а был близок к выездной победе, вёл 2:0 и 3:2, но пропустил в компенсированное время.

    До этого «синие» в таком же результативном поединке не смогли одолеть «Милан», проиграв на выезде со счётом 2:4. А за тур до этого не выявили сильнейшего с «Эмполи» — 1:1.

    На поле не смогут выйти Филиппо Бандинелли, Себастьяно Луперто и Фабиано Паризи.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» располагается на 13-м месте турнирной таблицы Серии А, набрав всего на 3 очка меньше чем «Эмполи» — 25. Отрыв от зоны понижения в классе комфортный — двенадцать баллов, но и отставание от еврокубковой шестёрки приличное — семь очков.

    В прошлом туре «Сассуоло» играл против «Дженоа» и должен был побеждать — но команда Шевченко сумела забить, долго вела в счете, но все же игра закончилась вничью — 1:1.

    «Сассуоло» играет очень нестабильно. Команда может победить грандов итальянского футбола («Ювентус» (1:2), «Милан» (1:3), но потерять очки в поединках с аутсайдерами.

    В этом матче команде точно не помогут Филип Джуричич, Федерико Пелузо и Хамед Траоре.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эмполи» можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.90, а победу «Сассуоло» — за 2.50.

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    Прогноз — Это будет встреча двух равных и нестабильных команд. Единственное, что можно точно выделить оба коллектива показывают очень результативный футбол в этом сезоне, не зацикливаясь на обороне собственных ворот. Сильные качества «Эмполи» и «Сассуоло» кроются в атаке, поэтому в матче будет много голов.

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    Ставка — Тотал матча больше 3.5 за 2.20.

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    «Эмполи» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается очень много голов
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