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    «Вальядолид» возьмет реванш за фиаско в первом круге

    «Вальядолид» — «Бургос». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Чемпионат Испании, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Бургос»
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    «Вальядолид»
    8 января в 23-м туре второго испанского дивизиона «Вальядолид» на своей арене «Хосе Соррилья» сыграет против «Бургоса». Встреча начнется в 20:15 по мск. «Вальядолид» — «Бургос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» планирует сходу вернуться в Примеру. На данный момент в Сегунде он находится с 40 баллами на третьей строке в двух пунктах от второй позиции.

    «Фиолетово-белые» не особо удачно провели начало чемпионата, проиграв трижды за первые шесть туров. В последующих же 16 игровых днях они уступали столько же раз, сколько и на старте.

    К данной же встрече «пусела» подходит после трех выигрышей подряд в рамках первенства, поочередно обыграв в этот период на своем поле 2:1 «Овьедо» и 1:0 «Леганес», а также на выезде 2:0 вторую команду «Реал Сосьедада».

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    В родных стенах «Вальядолид» в данном розыгрыше Сегунды потерпел лишь одно фиаско за 11 игр. Еще он восемь раз победил и дважды играл вничью.

    «Бургос»

    «Бургос», который только поднялся из третьей лиги, пока неплохо себя зарекомендовал в Сегунде, находясь сейчас на 11 позиции в турнирке в пяти очках отставания от зоны плей-офф.

    «Бело-черные» не особо хорошо провели стартовый отрезок первенства, выиграв только дважды за первые десять туров при четырех поражениях и четырех мировых исходах.

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    • В последующих же 11 поединках кастильонцы играют бескомпромиссно, шесть раз выиграв и пять встреч проиграв. В минувшем туре они прервали эту серию, расписав домашнюю мировую с «Аморебьетой» — 2:2.

    Вне родных стен «Бургос» насобирал только восемь пунктов из 29. Коллектив выиграл две встречи, столько же раз сыграл вничью и потерпел семь фиаско.

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    В первом круге «Бургос» неожиданно на своем поле разгромил «Вальядолид» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 1.51, победа «Бургоса» — 6.00, ничья — 4.10.

    В данной игре прогнозируем, что «пусела» возьмет реванш за фиаско в первом круге, победив с разницей в несколько мячей.

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    «Вальядолид» — «Бургос»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Вальядолид» возьмет реванш за фиаско в первом круге
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