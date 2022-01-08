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    Ожидается результативный матч

    «Мансфилд Таун» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Кубок ФА, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мансфилд Таун» — «Мидлсбро»
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    Патрик Макнейр
    «Мансфилд Таун» на своём поле сыграет против «Мидлсбро» в рамках 1/32 Кубка ФА. Матч состоится 8 января, начало — 15:15 (мск). «Мансфилд Таун» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Мэнсфилд Таун
  • Англия. Кубок ФА
    •  Мэнсфилд Таун 15:15 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Кубок ФА
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    Коэффициенты на матч Мэнсфилд Таун — Мидлсбро

  • 1
  • 5.60
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  • 3.90
  • 2
  • 1.62
  • Ставка!
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    «Мансфилд Таун»

    «Мансфилд Таун» занимает 9-е место в турнирной таблице Второй лиги Англии. За 22-е игры они набрали 32 очка. Статистика забитых и пропущенных мячей почти одинаковая — 27/28.

    За последние 10 игр во всех турнирах команда показала очень хорошие результаты: 9 побед и лишь 1 поражение. Но стоит заметить, что и соперники у них были относительно равные по силам.

    Во Второй лиге Англии «Мансфилд Таун» проводит беспроигрышную серию уже 4 матча подряд. Первую победу на выезде они одержали над «Кроули Таун» (1:2), а после этого было три домашних успешных матча с «Карлайлой Юнайтед» (1:0), «Солфордом» (2:1) и «Хартлуплой Юнайтед» (3:2).

    В Кубке ФА прошлый матч «Мансфилд Таун» провели против «Донкастера» на выезде и одержали волевую победу со счётом — 2:3.

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» располагается на 7-м мете в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 39 очков. Эта команда имеет почти такие же результаты по забитым и пропущенным голам — 29/24.

    За последние 10 игр Чемпионшипа «Мидлсбро» показывает нестабильные результаты: 5 побед, 2 поражения и 3 ничьи. Но стоит заметить, что соперники у них были не такие слабые как у «Мансфилда».

    Так же внимание привлекает тот факт, что в 6-ти турах подряд «Мидлсбро» не проигрывал не в одном матче Чемпионшипа и лишь один из них сыграл в ничью со «Сток Сити» (0:0). После этой игры команда одержала три победы над «Борнмутом» (1:0), «Ноттингемом» (2:0) и «Блэкпулом» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На «Мансфилд Таун» можно поставить за 5.20, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Мидлсбро» — за 1.65.

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    Прогноз — В этом матче встретятся две хорошие команды, которые показывают красивую игру во всех турнирах. «Мансфилд» по статистике домашних встреч всегда проводит очень результативные матчи — много забивает, но так же и не мало пропускает. «Мидлсбро» тоже редко проводит свои поединки с минимальным количеством голов.

    Поэтому, этот матч не станет исключением и нас ожидает феерия голов от обеих команд.

    Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 1.88.

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    «Мансфилд Таун» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный матч
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