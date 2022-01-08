«Ковентри Сити» на своём поле сыграет против «Дерби Каунти» в 1/32 Кубка ФА. Матч состоится 8 января, начало — 15:30 (мск). «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа. За 23 сыгранных матча они набрали 34 очка.

«Ковентри» показывают очень нестабильные результаты в этом сезоне. За последние 10 туров в их активе: 5 ничьих, 2 победы и 3 поражения.

Победу в Чемпионшипе «Ковентри» последний раз одержал в матче с «Бристоль сити» в 17-м туре — 3:2. После этого последовали одни ничейные поединки с «Шеффилдом» (0:0), «Бирмингемом» (0:0) и «Борнмутом» (2:2). В последнем туре «Ковентри» уступил на домашнем стадионе «Миллуолу» со счётом 0:1.

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» так же является представителем Чемпионшипа. Они сыграли уже 25 матчей, но набрали при этом всего 11 очков. Таким образом они занимают последнее (24-е) место в турнирной таблице.

Если не смотреть на турнирное положение «Дерби», то результаты последних матчей у них неплохие. За 10 крайних туров Чемпионшипа у этой команды: 3 поражения, 3 ничьи и 4 победы.

«Дерби Каунти» немного реабилитировался и проводит беспроигрышную серию из 4-х матчей. В последнем туре они не смогли определить сильнейшего с «Редингом» и матч завершился со счётом 2:2. А до этого три раза подряд «Дерби» радовал своих болельщиков победами над «Блэкпулом» (1:0), «Вест Бромвичем» (1:0) и «Сток Сити» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ковентри Сити» можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Дерби Каунти» можно взять за — 4.30.

Прогноз — В этом матче встречаются две нестабильные команды Чемпионшипа. Хотя «Дерби» и выглядит явным аутсайдером, так как занимает последнюю строчку турнирной таблицы, но в последнее время команда смогла собраться и показывает очень хорошие результаты, чего не скажешь про «Ковентри» — у них все наоборот.

Поэтому, если смотреть на форму и мотивацию команд, то можно предполагать, что проход дальше себе обеспечит именно «Дерби Каунти».

Ставка — Победа в основное время «Дерби Каунти» за 4.30.----------------------