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    «Дерби Каунти» пройдёт дальше

    «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, Кубок ФА, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти»
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    Виктор Дьёкереш
    «Ковентри Сити» на своём поле сыграет против «Дерби Каунти» в 1/32 Кубка ФА. Матч состоится 8 января, начало — 15:30 (мск). «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ковентри Сити 15:30 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
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    Коэффициенты на матч Ковентри Сити — Дерби Каунти

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Ковентри Сити»

    «Ковентри Сити» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа. За 23 сыгранных матча они набрали 34 очка.

    «Ковентри» показывают очень нестабильные результаты в этом сезоне. За последние 10 туров в их активе: 5 ничьих, 2 победы и 3 поражения.

    Победу в Чемпионшипе «Ковентри» последний раз одержал в матче с «Бристоль сити» в 17-м туре — 3:2. После этого последовали одни ничейные поединки с «Шеффилдом» (0:0), «Бирмингемом» (0:0) и «Борнмутом» (2:2). В последнем туре «Ковентри» уступил на домашнем стадионе «Миллуолу» со счётом 0:1.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» так же является представителем Чемпионшипа. Они сыграли уже 25 матчей, но набрали при этом всего 11 очков. Таким образом они занимают последнее (24-е) место в турнирной таблице.

    Если не смотреть на турнирное положение «Дерби», то результаты последних матчей у них неплохие. За 10 крайних туров Чемпионшипа у этой команды: 3 поражения, 3 ничьи и 4 победы.

    «Дерби Каунти» немного реабилитировался и проводит беспроигрышную серию из 4-х матчей. В последнем туре они не смогли определить сильнейшего с «Редингом» и матч завершился со счётом 2:2. А до этого три раза подряд «Дерби» радовал своих болельщиков победами над «Блэкпулом» (1:0), «Вест Бромвичем» (1:0) и «Сток Сити» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ковентри Сити» можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Дерби Каунти» можно взять за — 4.30.

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    Прогноз — В этом матче встречаются две нестабильные команды Чемпионшипа. Хотя «Дерби» и выглядит явным аутсайдером, так как занимает последнюю строчку турнирной таблицы, но в последнее время команда смогла собраться и показывает очень хорошие результаты, чего не скажешь про «Ковентри» — у них все наоборот.

    Поэтому, если смотреть на форму и мотивацию команд, то можно предполагать, что проход дальше себе обеспечит именно «Дерби Каунти».

    Ставка — Победа в основное время «Дерби Каунти» за 4.30.----------------------

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    «Ковентри Сити» — «Дерби Каунти»: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Дерби Каунти» пройдёт дальше
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