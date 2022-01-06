«Сарагоса» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 6 января, начало — в 20:00 мск. «Сарагоса» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» нынешний сезон проводит в Сегунде — втором по силе испанском дивизионе. Правда, результаты команды хромают на обе ноги — лишь 16 место в лиге.

Главным бичом команды, некогда феерившей на европейских полях, является атака. В 22 матчах «Сарагоса» забила только 17 мячей.

В предыдущем раунде Кубка Испании «Сарагоса» прошла «Бургос» (2:0). До того минимально был обыгран «Менсахеро».

Все прогнозы на футбол

При всей мотивационной составляющей «Сарагосе» будет крайне сложно тягаться с севильцами. Тем паче, из пяти предыдущих очных встреч команда выиграла только однажды при трех поражениях.

«Севилья»

Севильцы наконец-таки имеют все шансы реально побороться за чемпионский титул. При этом и в Кубке Испании команда настроена серьезно.

В минувшем туре Примеры «Севилья» добыла непростые три очка. На выезде был обыгран «Кадис» (0:1).

Пока не столь результативен Лукас Окампос. Аргентинец отличился только пятью мячами в Примере.

Впрочем, и без него есть, кому забивать. Например, никуда не делся многоопытный лидер полузащиты Иван Ракитич.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 2.02, на ничью за 3.23, а на «Сарагосу» — за 4.17.

«Сарагоса» в нынешнем сезоне крайне неубедительно выглядит в атаке.

Даже не в самом оптимальном сочетании гости смотрятся на голову сильнее арагонцев .

«Севилья» при любой ротации не должна испытать трудностей в матче с представителем Сегунды. Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» с коэффициентом 2.02.