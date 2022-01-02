«Эвертон» на своём поле сыграет против «Брайтона» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 2 января, начало — 17:00 (мск). «Эвертон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» после 17-ти игр в чемпионате Англии занимает 15-ю строчку турнирной таблицы набрав 19 очков. За последние 10 туров в их активе: 7 поражений, 1 победа и 2 ничьи.

В последнее время «Эвертон» переживает нелегкие времена, но если посмотреть их календарь, то можно убедиться, что и соперники были очень сложные.

Два тура назад «Эвертон» смог одержать победу над «Арсеналом», матч закончился со счётом 2:1. После была игра с «Кристал Пэлас», где «Эвертон» уступил со счётом 3:1. И в матче с «Челси» сильнейший не определился — 1:1.

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На поле не выйдут Демарай Грэй, Фабиан Делф, Ерри Мина, Ричарлисон, Саломон Рондон и Андрос Таунсенд.

«Брайтон»

«Брайтон» расположился на 5 строчек выше (10 место) в АПЛ, но имеет всего на 5 очков больше чем «Эвертон». Результаты этой команды тоже не впечатляют: 1 победа, 2 поражения и 6 ничьих.

Но стоит заметить, что у «Брайтона» за последние туры чемпионата Англии были соперники намного ниже класса. Одну свою победу они смогли заработать в матче с «Брентфордом» (2:0). За тур до этого проиграли «Вулверхэмптону» (0:1). А в 20-м туре АПЛ тоже не смогли определить сильнейшего с «Челси» (1:1).

Не сыграют в этом матче Льюис Данк, Юрген Локадия и Джереми Сармьенто.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Брайтона» — за 2.95.

Прогноз — Встречаются две очень нестабильные команды АПЛ. Но если посмотреть на статистику, то «Эвертон» на своём поле всегда забирал 3 очка и вообще странно, что «Брайтон» находится выше в турнирной таблице на данный момент.

Поэтому «Эвертон» будет исправлять ситуацию и бороться только за победу.

Ставка — Победа «Эвертона» за 2.60.