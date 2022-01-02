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    «Эвертон» одержит победу

    «Эвертон» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Англии, 2 января 2022 года

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    Ришарлисон Андраде
    «Эвертон» на своём поле сыграет против «Брайтона» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч состоится 2 января, начало — 17:00 (мск). «Эвертон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Января 2022 года
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  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Эвертон» после 17-ти игр в чемпионате Англии занимает 15-ю строчку турнирной таблицы набрав 19 очков. За последние 10 туров в их активе: 7 поражений, 1 победа и 2 ничьи.

    В последнее время «Эвертон» переживает нелегкие времена, но если посмотреть их календарь, то можно убедиться, что и соперники были очень сложные.

    Два тура назад «Эвертон» смог одержать победу над «Арсеналом», матч закончился со счётом 2:1. После была игра с «Кристал Пэлас», где «Эвертон» уступил со счётом 3:1. И в матче с «Челси» сильнейший не определился — 1:1.

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    На поле не выйдут Демарай Грэй, Фабиан Делф, Ерри Мина, Ричарлисон, Саломон Рондон и Андрос Таунсенд.

    «Брайтон»

    «Брайтон» расположился на 5 строчек выше (10 место) в АПЛ, но имеет всего на 5 очков больше чем «Эвертон». Результаты этой команды тоже не впечатляют: 1 победа, 2 поражения и 6 ничьих.

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    • Но стоит заметить, что у «Брайтона» за последние туры чемпионата Англии были соперники намного ниже класса. Одну свою победу они смогли заработать в матче с «Брентфордом» (2:0). За тур до этого проиграли «Вулверхэмптону» (0:1). А в 20-м туре АПЛ тоже не смогли определить сильнейшего с «Челси» (1:1).

    Не сыграют в этом матче Льюис Данк, Юрген Локадия и Джереми Сармьенто.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Брайтона» — за 2.95.

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    Прогноз — Встречаются две очень нестабильные команды АПЛ. Но если посмотреть на статистику, то «Эвертон» на своём поле всегда забирал 3 очка и вообще странно, что «Брайтон» находится выше в турнирной таблице на данный момент.

    Поэтому «Эвертон» будет исправлять ситуацию и бороться только за победу.

    Ставка — Победа «Эвертона» за 2.60.

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    «Эвертон» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 02.01.2022. Прогнозы на футбол. «Эвертон» одержит победу
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