«Шеньчжэнь»
«Шеньчжэнь» сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от четвертой позиции составляет 6 очков.
В минувшем туре «Шеньчжэнь» разочаровал. Выездное поражение от «Шанхай Порт» (3:1) существенно снизило шансы команды на высокие места.
Причем «Шеньчжэнь» в двух последних матчах набрал лишь один балл. Хотя до того команда уверенно переиграла «Хэбей» (3:0).
Почти две недели назад «Шеньчжэнь» расписал мировую с «Чанчунь Ятай» (1:1). К слову, из пяти последних очных свиданий команда добыла лишь одну победу при трех поражениях.
«Чанчунь Ятай»
Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует довольно неплохие результаты. Судите сами, «Чанчунь Ятай» находится на четвертой позиции в Суперлиге.
Правда, отставание от лидера составляет целых 13 пунктов. Зато у «Чанчунь Ятай» есть все шансы занять второе место: до него только три очка.
К слову, в минувшем туре «Чанчунь Ятай» смог добыть важнейшую в турнирном плане викторию. Дома команда сломила сопротивление «Гуанчжоу Сити» (2:1).
Причем той победа команда прервала трехматчевую серию без побед. Быть может, виктория станет переломной?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Шеньчжэнь» — за 4.00.
«Шеньчжэнь» многовато пропускает в свои ворота.
Гости борются за второе место, к тому же
Гости смотрятся сильнее, к тому же твердо намерены побороться за второе место. Наши прогноз и ставка — Фора «Чанчунь Ятай» -0.75 с коэффициентом 2.15.