«Шеньчжэнь» сыграет на своем поле с «Чанчунь Ятай» в рамках 20-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 15:00 мск. «Шеньчжэнь» — «Чанчунь Ятай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеньчжэнь»

«Шеньчжэнь» сейчас занимает 5 место в турнирной таблице Суперлиги. Отставание от четвертой позиции составляет 6 очков.

В минувшем туре «Шеньчжэнь» разочаровал. Выездное поражение от «Шанхай Порт» (3:1) существенно снизило шансы команды на высокие места.

Причем «Шеньчжэнь» в двух последних матчах набрал лишь один балл. Хотя до того команда уверенно переиграла «Хэбей» (3:0).

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Почти две недели назад «Шеньчжэнь» расписал мировую с «Чанчунь Ятай» (1:1). К слову, из пяти последних очных свиданий команда добыла лишь одну победу при трех поражениях.

«Чанчунь Ятай»

Эта команда в нынешнем сезоне демонстрирует довольно неплохие результаты. Судите сами, «Чанчунь Ятай» находится на четвертой позиции в Суперлиге.

Правда, отставание от лидера составляет целых 13 пунктов. Зато у «Чанчунь Ятай» есть все шансы занять второе место: до него только три очка.

К слову, в минувшем туре «Чанчунь Ятай» смог добыть важнейшую в турнирном плане викторию. Дома команда сломила сопротивление «Гуанчжоу Сити» (2:1).

Причем той победа команда прервала трехматчевую серию без побед. Быть может, виктория станет переломной?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Чанчунь Ятай» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Шеньчжэнь» — за 4.00.

«Шеньчжэнь» многовато пропускает в свои ворота.

Гости борются за второе место, к тому же в минувшем туре прервали свою серию неудач .

Гости смотрятся сильнее, к тому же твердо намерены побороться за второе место. Наши прогноз и ставка — Фора «Чанчунь Ятай» -0.75 с коэффициентом 2.15.