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    Сможет ли «Брентфорд» взять реванш у «Брайтона»?

    «Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз (к. 2.38) и ставки на чемпионат Англии 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Брентфорд»
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    «Брайтон» в первом круге выиграл на поле «Брентфорда» со счетом 1:0
    «Брайтон» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 13-е место в таблице АПЛ после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

    Два недавних матча с участием «Брайтона» были перенесены из-за вспышки коронавируса.

    Перед этим же команда Грэма Поттера выдала серию из 11-ти матчей без побед. Правда, тут важно отметить, что на этом отрезке «Брайтон» восемь раз сыграл вничью.

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    В восьми матчах на своем поле «Брайтон» одержал только две победы.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» тоже успел провести 16 матчей и набрать 20 очков до вспышки коронавируса в команде.

    Ранее на этой неделе после двухнедельной паузы команда Томаса Франка уступила на своем поле «Челси» (0:2) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

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    • В начале декабря «Брентфорд» уступил «Тоттенхэму», сыграл вничью с «Лидсом» и одержал победу над «Уотфордом».

    «Брентфорд» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего чемпионата Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Брентфорда» — за 4.10.

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    «Брайтон» в первом круге выиграл на поле «Брентфорда» со счетом 1:0. Но сейчас, пожалуй, нет смысла ставить на исход. Два абсолютно равных соперника, шансы в данном случае 50 на 50.

    Ставка — обе команды забьют за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.38. Все самое интересное, скорее всего, начнется после перерыва.

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    «Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Брентфорд» взять реванш у «Брайтона»?
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