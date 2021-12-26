«Брайтон» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 13-е место в таблице АПЛ после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

Два недавних матча с участием «Брайтона» были перенесены из-за вспышки коронавируса.

Перед этим же команда Грэма Поттера выдала серию из 11-ти матчей без побед. Правда, тут важно отметить, что на этом отрезке «Брайтон» восемь раз сыграл вничью.

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В восьми матчах на своем поле «Брайтон» одержал только две победы.

«Брентфорд»

«Брентфорд» тоже успел провести 16 матчей и набрать 20 очков до вспышки коронавируса в команде.

Ранее на этой неделе после двухнедельной паузы команда Томаса Франка уступила на своем поле «Челси» (0:2) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

В начале декабря «Брентфорд» уступил «Тоттенхэму», сыграл вничью с «Лидсом» и одержал победу над «Уотфордом».

«Брентфорд» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего чемпионата Англии.

Прогноз и ставка

На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Брентфорда» — за 4.10.

«Брайтон» в первом круге выиграл на поле «Брентфорда» со счетом 1:0. Но сейчас, пожалуй, нет смысла ставить на исход. Два абсолютно равных соперника, шансы в данном случае 50 на 50.

Ставка — обе команды забьют за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.38. Все самое интересное, скорее всего, начнется после перерыва.