Коэффициенты на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Брентфорд
«Брайтон»
«Брайтон» занимает 13-е место в таблице АПЛ после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.
Два недавних матча с участием «Брайтона» были перенесены из-за вспышки коронавируса.
Перед этим же команда Грэма Поттера выдала серию из 11-ти матчей без побед. Правда, тут важно отметить, что на этом отрезке «Брайтон» восемь раз сыграл вничью.
В восьми матчах на своем поле «Брайтон» одержал только две победы.
«Брентфорд»
«Брентфорд» тоже успел провести 16 матчей и набрать 20 очков до вспышки коронавируса в команде.
Ранее на этой неделе после двухнедельной паузы команда Томаса Франка уступила на своем поле «Челси» (0:2) в четвертьфинале Кубка английской лиги.
В начале декабря «Брентфорд» уступил «Тоттенхэму», сыграл вничью с «Лидсом» и одержал победу над «Уотфордом».
«Брентфорд» не смог забить только в двух гостевых матчах текущего чемпионата Англии.
Прогноз и ставка
На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Брентфорда» — за 4.10.
«Брайтон» в первом круге выиграл на поле «Брентфорда» со счетом 1:0. Но сейчас, пожалуй, нет смысла ставить на исход. Два абсолютно равных соперника, шансы в данном случае 50 на 50.
Ставка — обе команды забьют за 1.97.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.38. Все самое интересное, скорее всего, начнется после перерыва.