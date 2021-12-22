«Монако» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Монако» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» все никак не может ввязаться хотя бы в иллюзию чемпионской гонки. Нынешнее 8 место команды выглядит явным провалом.

Вот и в минувшем туре «Монако» проиграл. Правда, поражение от ПСЖ (2:0) полностью исходило из логики событий на поле.

Между тем, некая реабилитация за неудачи состоялась в Кубке Франции. Монегаски вышли в 1/16 финала турнира, на выезде легко переиграв «Ред Стар» (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Ренна» команда из княжества в последние годы играет относительно успешно. Две победы при одном поражении — вполне позитивный баланс.

«Ренн»

Бретонцы сейчас на подъеме, причем очень заметном. «Ренн» находится в тройке лидеров Лиги 1, что само по себе — прекрасный результат.

«Ренн» отличается сильной атакой. Бретонцы в 18 матчах настреляли уже 33 мяча: больше только у ПСЖ и «Страсбурга».

К слову, в минувшем туре «Ренн» довольно внезапно уступил в родных стенах «Ницце» (1:2). Причем до того команда на выезде разнесла в щепки «Сент-Этьен» (0:5).

Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Франции. «Ренн» минимально одолел «Лорьян».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.20, на ничью за 3.50, а на «Ренн» — за 3.25.

«Монако» в последних матчах демонстрирует весьма солидные результаты.

Бретонцы нестабильны, к тому же в последние годы не столь удачно играют с монегасками .

«Монако» смотрится очень выгодно, и наверняка поднимется в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.20.