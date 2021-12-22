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    «Монако» не оставит шансов бретонцам?

    «Монако» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лига 1, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Ренн»
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    Виссам Бен Йеддер
    «Монако» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 19-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Монако» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Декабря 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 23:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч Монако — Ренн

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Монако»

    «Монако» все никак не может ввязаться хотя бы в иллюзию чемпионской гонки. Нынешнее 8 место команды выглядит явным провалом.

    Вот и в минувшем туре «Монако» проиграл. Правда, поражение от ПСЖ (2:0) полностью исходило из логики событий на поле.

    Между тем, некая реабилитация за неудачи состоялась в Кубке Франции. Монегаски вышли в 1/16 финала турнира, на выезде легко переиграв «Ред Стар» (0:2).

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    Против «Ренна» команда из княжества в последние годы играет относительно успешно. Две победы при одном поражении — вполне позитивный баланс.

    «Ренн»

    Бретонцы сейчас на подъеме, причем очень заметном. «Ренн» находится в тройке лидеров Лиги 1, что само по себе — прекрасный результат.

    «Ренн» отличается сильной атакой. Бретонцы в 18 матчах настреляли уже 33 мяча: больше только у ПСЖ и «Страсбурга».

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    • К слову, в минувшем туре «Ренн» довольно внезапно уступил в родных стенах «Ницце» (1:2). Причем до того команда на выезде разнесла в щепки «Сент-Этьен» (0:5).

    Причем на неделе команда прошла в следующий раунд Кубка Франции. «Ренн» минимально одолел «Лорьян».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 2.20, на ничью за 3.50, а на «Ренн» — за 3.25.

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    «Монако» в последних матчах демонстрирует весьма солидные результаты.

    Бретонцы нестабильны, к тому же в последние годы не столь удачно играют с монегасками.

    «Монако» смотрится очень выгодно, и наверняка поднимется в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Монако» с коэффициентом 2.20.

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    «Монако» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Монако» не оставит шансов бретонцам?
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