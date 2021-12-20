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    «Альмерия» добудет очередные три очка

    «Луго» — «Альмерия». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат Испании, 20 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Луго» — «Альмерия»
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    «Альмерия»
    В понедельник, 20 декабря, в рамках 21-го тура второго испанского дивизиона «Луго» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Декабря 2021 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 23:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч Луго — Альмерия

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Луго»

    С 23 набранными баллами «Луго» находится на 16 позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на четыре очка от зоны вылета.

    Галисийцы тяжело вошли в сезон, выиграв только раз за первые шесть туров, затем они не уступали на протяжении последующих пяти игровых дней, выиграв в этот период дважды.

    Потом коллектив проиграли трижды при одной мировой и одном выигрыше. К данной же встрече он подходит с серией из четырех мировых. Так в прошлом туре была гостевая ничья с крепким «Тенерифе» — 1:1.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Луго» набрал 14 очков из 23, трижды выиграв при двух неудачах и пяти мировых исходах.

    «Альмерия»

    «Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 45 баллов, что на девять больше, чем у ближайшего преследователя.

    В 20 проведенных встречах андалузцы праздновали 14 викторий, три игры они закончили мировым исходом и столько же раз уходили с поля поверженными.

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    • К данному поединку «красно-белые» подходят с 10-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период они дважды сыграли вничью и восемь игр выиграли. Одна из этих викторий была в прошлом туре дома над «Сарагосой» — 3:0.

    У «Альмерии» первая гостевая статистика в данном первенстве. Она добилась шести викторий, трижды уступала и одну встречу свела вничью.

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    В прошлом сезоне «Альмерия» дважды обыграла «Луго» — 4:1 дома и 2:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.06, победа «Луго» — 3.66, ничья — 3.48.

    Вряд ли «Луго» сможет прервать беспроигрышную серию андалузцев, ведь они подходят к данному сражению в очень хорошей форме, и наверняка положат в свою копилку очередные три балла.

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    «Луго» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 20.12.2021. Прогнозы на футбол. «Альмерия» добудет очередные три очка
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