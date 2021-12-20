В понедельник, 20 декабря, в рамках 21-го тура второго испанского дивизиона «Луго» на своей арене примет «Альмерию». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Луго» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Луго»

С 23 набранными баллами «Луго» находится на 16 позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на четыре очка от зоны вылета.

Галисийцы тяжело вошли в сезон, выиграв только раз за первые шесть туров, затем они не уступали на протяжении последующих пяти игровых дней, выиграв в этот период дважды.

Потом коллектив проиграли трижды при одной мировой и одном выигрыше. К данной же встрече он подходит с серией из четырех мировых. Так в прошлом туре была гостевая ничья с крепким «Тенерифе» — 1:1.

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В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Луго» набрал 14 очков из 23, трижды выиграв при двух неудачах и пяти мировых исходах.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 45 баллов, что на девять больше, чем у ближайшего преследователя.

В 20 проведенных встречах андалузцы праздновали 14 викторий, три игры они закончили мировым исходом и столько же раз уходили с поля поверженными.

К данному поединку «красно-белые» подходят с 10-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионата страны. В этот период они дважды сыграли вничью и восемь игр выиграли. Одна из этих викторий была в прошлом туре дома над «Сарагосой» — 3:0.

У «Альмерии» первая гостевая статистика в данном первенстве. Она добилась шести викторий, трижды уступала и одну встречу свела вничью.

В прошлом сезоне «Альмерия» дважды обыграла «Луго» — 4:1 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.06, победа «Луго» — 3.66, ничья — 3.48.

Вряд ли «Луго» сможет прервать беспроигрышную серию андалузцев, ведь они подходят к данному сражению в очень хорошей форме, и наверняка положат в свою копилку очередные три балла.