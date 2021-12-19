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    Сможет ли «Порту» выиграть на поле «Визелы»?

    «Визела» — «Порту». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Португалии 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Визела» — «Порту»
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    «Порту» выиграл четыре предыдущих матча на выезде с общим счетом 11:2
    «Порту» сыграет на выезде против «Визелы» в рамках 15-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 22:00 мск. «Визела» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Визела»

    «Визела» занимает десятое место в турнирной таблице после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.

    В начале недели «Визела» прервала серию из десяти матчей без побед, разгромив «Ароуку» со счетом 4:1.

    Интересно, что перед этим «Визела» трижды уступила и семь раз сыграла вничью.

    При этом вничью завершились четыре из шести предыдущих матчей дебютанта элитного дивизиона на своем поле. Во всех случаях со счетом 1:1.

    Пока что выиграть на поле «Визелы» смогла только «Бенфика».

    «Порту»

    «Порту» тем временем возглавляет таблицу чемпионата Португалии, опережая по дополнительным показателям «Спортинга» и на четыре очка «Бенфику».

    Победная серия «Порту» в чемпионате составляет уже девять матчей. На этом отрезке «драконы» пропустили лишь пять мячей.

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    Также интересно, что «Порту» еще ни разу не проигрывал, потеряв очки только в матчах с «Маритиму» и «Спортингом» — оба завершились вничью 1:1.

    «Порту» выиграл четыре предыдущих матча на выезде с общим счетом 11:2.

    Прогноз и ставка

    На «Визелу» в этом матче можно поставить за 9.20, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Порту» — за 1.33.

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    Скорее всего, «Порту» выиграет, но разгрома здесь точно не будет. «Визела» еще ни разу не пропускала на своем поле больше одного мяча.

    Ставка — победа «Порту» + тотал меньше 3,5 за 2.15.

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    «Визела» — «Порту»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Порту» выиграть на поле «Визелы»?
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