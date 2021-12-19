«Визела»
«Визела» занимает десятое место в турнирной таблице после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.
В начале недели «Визела» прервала серию из десяти матчей без побед, разгромив «Ароуку» со счетом 4:1.
Интересно, что перед этим «Визела» трижды уступила и
При этом вничью завершились четыре из шести предыдущих матчей дебютанта элитного дивизиона на своем поле.
Пока что выиграть на поле «Визелы» смогла только «Бенфика».
«Порту»
«Порту» тем временем возглавляет таблицу чемпионата Португалии, опережая по дополнительным показателям «Спортинга» и на четыре очка «Бенфику».
Победная серия «Порту» в чемпионате составляет уже девять матчей. На этом отрезке «драконы» пропустили лишь пять мячей.
Также интересно, что «Порту» еще ни разу не проигрывал, потеряв очки только в матчах с «Маритиму» и «Спортингом» — оба завершились вничью 1:1.
«Порту» выиграл четыре предыдущих матча на выезде с общим счетом 11:2.
Прогноз и ставка
На «Визелу» в этом матче можно поставить за 9.20, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Порту» — за 1.33.
Скорее всего, «Порту» выиграет, но разгрома здесь точно не будет. «Визела» еще ни разу не пропускала на своем поле больше одного мяча.
Ставка — победа «Порту» + тотал меньше 3,5 за 2.15.