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    Сможет ли «Ньюкасл» отобрать очки у «Манчестер Сити»?

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 2.95) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
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    В десяти предыдущих турах АПЛ «Ман Сити» набрал 27 очков
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Декабря 2021 года
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    Коэффициенты на матч Ньюкасл — Манчестер Сити

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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 10 очков.

    Ситуацию даже сейчас нельзя назвать катастрофической, но если в ближайшее время «сороки» на начнут побеждать, в следующем сезоне новым владельцам клуба придется вытаскивать команду из Чемпионшипа.

    Ранее на этой неделе «Ньюкасл» проиграл на выезде «Ливерпулю» (1:3). Команда Эдди Хау открыла счет вскоре после стартового свистка, но соперник без проблем отыгрался, а потом забил еще два мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    У «Ньюкасла» по-прежнему всего лишь одна победа, хотя позади почти половина дистанции. Ключевым для клуба станет зимнее усиление состава. По слухам, «Ньюкасла» готовится потратить внушительную сумму на новых игроков.

    «Ньюкасл» в семи предыдущих матчах на своем поле потерпел только два поражения. В остальных встречах команда набрала семь очков.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем единолично возглавляет таблицу, набрав в 17 матчах 41 очко.

    Несколько дней назад «Ман Сити» уничтожил на своем поле «Лидс» — 7:0. Автором двух мячей стал Кевин Де Брюйне.

    Это была седьмая кряду победа команды Хосепа Гвардиолы в АПЛ. В десяти предыдущих турах «Сити» набрал 27 очков.

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    • Гостевая победная серия «Манчестер Сити» в чемпионате составляет уже четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 18.00, ничью букмекеры предлагают за 8.10, а победу «Манчестер Сити» — за 1.19.

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    С одной стороны, все очевидно, но далеко не факт, что дело дойдет до разгрома. Тем более «Ньюкасл» вряд ли будет испытывать колоссальное давление. Хозяева прекрасно все понимают, поэтому постараются порадовать болельщиков более-менее внятным футболом.

    Ставка — обе команды забьют за 2.24.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.95.

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    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ньюкасл» отобрать очки у «Манчестер Сити»?
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