«Трабзонспор» дома сыграет против «Хатайспор» в 17-м туре турецкой Суперлиги. Встреча пройдет 18 декабря и начнется в 16:00 по мск. «Трабзонспор» — «Хатайспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

После 16 сыгранных туров «Трабзонспор» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги, имея на своем счету 39 набранных баллов и опережает ближайшего преследователя на девять пунктов.

За всю турнирную дистанцию «штормы» проиграли только раз, уступив в прошлом туре первенства на выезде середняку «Антальяспору» со счетом 1:2. Перед этим они выиграли восемь матчей чемпионата подряд.

В этот удачный период «бордово-голубые»в половине случаях одержали «сухие» виктории, а в остальных четырех матчах пропускали не более одного мяча за игру.

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В родных же стенах «Трабзонспор» в текущем розыгрыше Суперлиги еще не знал горечи поражений, выиграв пять встреч при двух мировых исходах.

«Хатайспор»

«Хатайспор» с 29 зачетными пунктами разместился на третьей строке в турнирной таблице турецкого чемпионата, отставая всего лишь на балл от второй позиции.

За 16 проведенных встреч «бело-бордовые» смогли выйти победителями из девяти поединков, пять матчей они завершили побежденными и дважды делили очки со своми оппонентами.

К данной игре коллектив подходит после гостевой победы над «Алтаем» 2:1, идущим около зоны вылета. Перед этим же он проиграл три поединка первенства из четырех при одном выигрыше.

В целом, на выезде в текущем розыгрыше Суперлиги «Хатайспор» выступает неплохо, победив в четырех случаях при трех фиаско и одном мировом исходе.

В прошлом сезоне «Трабзонспор» в играх с «Хатайспор» набрал четыре очка, победив 1:0 в гостях и сыграв 1:1 в родных стенах.

Прогноз и ставка на «Трабзонспор» — «Хатайспор»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Трабзонспор» предлагают — 1.85.

На викторию «Хатайспор» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.94.

Лидер первенства будет всеми силами доказывать случайность поражения в прошлом туре, стремясь обыграть крепкий «Хатайспор» на своем поле. Прогнозируем, что хозяевам это удастся.