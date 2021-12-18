ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 00:53
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 00:40
    • «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 21:14
    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
    Все новости спорта

    Ждем минимум по одному голу от каждой команды

    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Испании, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Вильярреал Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аднан Янузай
    18 декабря в Сан-Себастьяне на «Реале Арена» в рамках 18-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет против «Вильярреала». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по мск. «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 18 Декабря 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 18:15 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •

    Коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Вильярреал

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
    •

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» после 17 туров чемпионата страны делит четвертое место с мадридским «Атлетико», набрав 29 очков. Шестая же строка отстает на два пункта.

    К данной игре баски подходят после крупного гостевого фиаско от «Бетиса» 0:4, которое стало для них третьим подряд в Примере. А несколькими днями ранее они разгромили нидерландский ПСВ 3:0 в Лиге Европы и вышли в 1/16 финала.

    Всего же за 17 поединков данного первенства «сине-белые» смогли добыть восемь победных результатов, пять раз сыграли вничью и четыре раза уходили с поля ни с чем.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене в данном чемпионате Испании сан-себастьянцы выиграли четыре игры, трижды сыграли вничью и только раз проиграли, забили всего пять мячей, а пропустили на два меньше.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» же в этом розыгрыше Примеры выступает не особо хорошо, находясь с 19 очками на данный момент только в середине турнирки.

    Во много такие результаты связаны с выступлением «подводников» в Лиге чемпионов, где они смогли пробиться в 1/8 финала, играя в одной группе с «МЮ», «Аталантой» и «Янг Бойз».

  • А что если? Трансферы, которые могли повернуть ход истории, но при этом не состоялись
  • Представьте Зидана в «Блэкберне», а Марадону в «Шеффилд Юнайтед»
  • 15/12/2021

    • В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «желтые» дома одолели 2:0 «Райо Вальекано», а перед этим они проиграли две подряд матча в рамках испанской Примеры.

    В текущем первенстве «Вильярреал» на выезде еще не знал радости выигрыша, пять раз сыграв вничью и потерпев три фиаско, разница мячей — 4:8.

    В минувшем сезоне между собой эти команды дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.24.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Вильярреала» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.26.

    За последние семь минувших очных встреч этих команд только в одном случае не забивали оба коллектива. И исходя из этого в этом сражении, с большей долей вероятности, также можно ожидать обмена результативными ударами.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Ждем минимум по одному голу от каждой команды
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры