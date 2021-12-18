18 декабря в Сан-Себастьяне на «Реале Арена» в рамках 18-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет против «Вильярреала». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по мск. «Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» после 17 туров чемпионата страны делит четвертое место с мадридским «Атлетико», набрав 29 очков. Шестая же строка отстает на два пункта.

К данной игре баски подходят после крупного гостевого фиаско от «Бетиса» 0:4, которое стало для них третьим подряд в Примере. А несколькими днями ранее они разгромили нидерландский ПСВ 3:0 в Лиге Европы и вышли в 1/16 финала.

Всего же за 17 поединков данного первенства «сине-белые» смогли добыть восемь победных результатов, пять раз сыграли вничью и четыре раза уходили с поля ни с чем.

Все прогнозы на футбол

На своей арене в данном чемпионате Испании сан-себастьянцы выиграли четыре игры, трижды сыграли вничью и только раз проиграли, забили всего пять мячей, а пропустили на два меньше.

«Вильярреал»

«Вильярреал» же в этом розыгрыше Примеры выступает не особо хорошо, находясь с 19 очками на данный момент только в середине турнирки.

Во много такие результаты связаны с выступлением «подводников» в Лиге чемпионов, где они смогли пробиться в 1/8 финала, играя в одной группе с «МЮ», «Аталантой» и «Янг Бойз».

В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «желтые» дома одолели 2:0 «Райо Вальекано», а перед этим они проиграли две подряд матча в рамках испанской Примеры.

В текущем первенстве «Вильярреал» на выезде еще не знал радости выигрыша, пять раз сыграв вничью и потерпев три фиаско, разница мячей — 4:8.

В минувшем сезоне между собой эти команды дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.24.

На викторию «Вильярреала» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.26.

За последние семь минувших очных встреч этих команд только в одном случае не забивали оба коллектива. И исходя из этого в этом сражении, с большей долей вероятности, также можно ожидать обмена результативными ударами.