Коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» после 17 туров чемпионата страны делит четвертое место с мадридским «Атлетико», набрав 29 очков. Шестая же строка отстает на два пункта.
К данной игре баски подходят после крупного гостевого фиаско от «Бетиса» 0:4, которое стало для них третьим подряд в Примере. А несколькими днями ранее они разгромили нидерландский ПСВ 3:0 в Лиге Европы и вышли в 1/16 финала.
Всего же за 17 поединков данного первенства «сине-белые» смогли добыть восемь победных результатов, пять раз сыграли вничью и четыре раза уходили с поля ни с чем.
На своей арене в данном чемпионате Испании сан-себастьянцы выиграли четыре игры, трижды сыграли вничью и только раз проиграли, забили всего пять мячей, а пропустили на два меньше.
«Вильярреал»
«Вильярреал» же в этом розыгрыше Примеры выступает не особо хорошо, находясь с 19 очками на данный момент только в середине турнирки.
Во много такие результаты связаны с выступлением «подводников» в Лиге чемпионов, где они смогли пробиться в 1/8 финала, играя в одной группе с «МЮ», «Аталантой» и «Янг Бойз».
В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «желтые» дома одолели 2:0 «Райо Вальекано», а перед этим они проиграли две подряд матча в рамках испанской Примеры.
В текущем первенстве «Вильярреал» на выезде еще не знал радости выигрыша, пять раз сыграв вничью и потерпев три фиаско, разница мячей — 4:8.
В минувшем сезоне между собой эти команды дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.24.
На викторию «Вильярреала» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.26.
За последние семь минувших очных встреч этих команд только в одном случае не забивали оба коллектива. И исходя из этого в этом сражении, с большей долей вероятности, также можно ожидать обмена результативными ударами.