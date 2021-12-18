«Севилья» сыграет на своем поле против мадридского «Атлетико» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:00 мск. «Севилья — Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 34 очка.

Ранее на этой неделе у «Севильи» был тяжелейший матч в Кубке Испании. Команда Хулена Лопетеги с трудом выиграла у «Андрайча», дожав скромного соперника только в серии пенальти.

Зато в Ла Лиге «Севилья» в прошлом туре одержала гостевую победу над «Атлетиком», а перед этим выиграла на своем поле у «Вильярреала».

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В текущем чемпионате Испании «Севилья» потерпела всего лишь два поражения. При этом на своем поле команда Лопетеги еще ни разу не проигрывала, победив в шести матчах из семи.

«Атлетико»

«Атлетико» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 16-ти матчах 29 очков. От первого места «матрасников» отделяют уже 13 очков.

В прошлой воскресенье «Атлетико» проиграл «Реалу» — 0:2. Команда Диего Симеоне показала далеко не самый худший свой футбол, но соперник все равно был лучше.

Но в целом «Атлетико» не очень убедительно проводит текущий сезон. В Лиге чемпионов мадридский клуб только в самый последний момент обеспечил себе место в плей-офф.

В десяти предыдущих матчах «Атлетико» одержал только четыре победы и столько же раз проиграл. И за этот период команда Симеоне смогла не пропустить только в двух матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этой игре. На «Севилью» можно поставить за 2.88, ничью предлагают за 3.15, а победу «Атлетико» — за 2.97.

Скорее всего, в предстоящем матче будет много эмоций, борьбы и очень мало футбола, который нравится болельщикам.

В этой игре можно смело ставить на фолы, на желтые карточки. И, возможно, даже на удаление.

А нашей ставкой будет — ничья за 3.15. Так завершились четыре из шести предыдущих матчей между этими командами.