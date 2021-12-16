ТСЦ сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 21-го тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:05 мск. ТСЦ — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ТСЦ

ТСЦ в чемпионате Сербии борется за попадание в первую восьмерку. Вот и сейчас команда занимает 7 место.

При этом ТСЦ пропускает чаще довольно часто — 28 мячей. Да и то, что у конкурентов имеются матчи в запасе, говорит о возможной угрозе потери места в восьмерке.

Правда, ТСЦ добыл победу в минувшем туре. На выезде команда из Бачки-Тополы разгромила «Раднички 1923» (0:3).

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С «Црвеной Звездой» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних поединков ТСЦ сумел победить только однажды, уступив в остальных поединках.

«Црвена Звезда»

Белградцы традиционно борются за чемпионский титул, но пока уступают в этой гонке «Партизану». Отставание от земляков составляет два очка, однако у «гробарей» имеется матч в запасе.

Причем «Црвена Звезда» и забивает меньше земляков, и пропускает чаще. Не хватает даже усилий лидера атак Александара Катаи, забившего 12 мячей в чемпионате.

Более того, в минувшем туре чемпионата команда упустила шанс приблизиться к «Партизану». Домашняя ничья с «Радником» (1:1) с нереализованным пенальти Катаи может дорого стоить на финише.

И все-таки команда Деяна Станковича не собирается горевать. Шансы на чемпионство не потеряны, и нужно немедленно брать свои очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Црвену Звезду» за 1.14, на ничью за 7.20, а на ТСЦ — за 17.50.

ТСЦ нестабилен, к тому же имеет проблемы в обороне.

«Црвена Звезда» после осечки в минувшем туре наверняка с максимальным настроем подойдет к этому матчу .

«Црвена Звезда» раздосадована последней осечкой, стало быть, активно пойдет вперед с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора «Црвены Звезды» -2.5 с коэффициентом 2.38.