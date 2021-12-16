ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Аршавин Восстание машин. Что случилось с жеребьевкой Лиги чемпионов? Лионель Месси«ПСЖ» остановит «Реал», «Вильярреал» пройдет «Ювентус», «Бенфика» удивит «Аякс» и еще пять бодрых прогнозов на плей-офф ЛЧ Мбаппе сыграет против будущего клуба?Новая глава конфликта «Реала» и ПСЖ
  • 00:53
    • «Манчестер Сити» отгрузил «Лидсу» семь мячей, Де Брейне оформил дубль
  • 22:28
    • «Бавария» разгромила «Штутгарт», Гнабри оформил хет-трик, у Левандовского — дубль
  • 19:09
    • Переход Кавани в январе — приоритетный вариант для «Барсы»
  • 18:44
    • Ваноли станет тренером «Спартака»
  • 16:48
    • Хабиб Нурмагомедов открыл футбольное агентство
  • 16:08
    • Заболотный — лучший игрок 18 тура РПЛ по версии WhoScored
  • 14:55
    • Стал известен состав молодежной сборной России на чемпионат мира в Канаде
    Все новости спорта

    Разъяренная «Црвена Звезда» учинит разгром ТСЦ?

    ТСЦ — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, чемпионат Сербии, 16 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Црвена Звезда
    Прогноз и ставки на ТСЦ — «Црвена Звезда»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александар Катаи
    ТСЦ сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 21-го тура чемпионата Сербии. Матч пройдет 16 декабря, начало — в 18:05 мск. ТСЦ — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ТСЦ

    ТСЦ в чемпионате Сербии борется за попадание в первую восьмерку. Вот и сейчас команда занимает 7 место.

    При этом ТСЦ пропускает чаще довольно часто — 28 мячей. Да и то, что у конкурентов имеются матчи в запасе, говорит о возможной угрозе потери места в восьмерке.

    Правда, ТСЦ добыл победу в минувшем туре. На выезде команда из Бачки-Тополы разгромила «Раднички 1923» (0:3).

    Все прогнозы на футбол

    С «Црвеной Звездой» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних поединков ТСЦ сумел победить только однажды, уступив в остальных поединках.

    «Црвена Звезда»

    Белградцы традиционно борются за чемпионский титул, но пока уступают в этой гонке «Партизану». Отставание от земляков составляет два очка, однако у «гробарей» имеется матч в запасе.

    Причем «Црвена Звезда» и забивает меньше земляков, и пропускает чаще. Не хватает даже усилий лидера атак Александара Катаи, забившего 12 мячей в чемпионате.

  • «ПСЖ» остановит «Реал», «Вильярреал» пройдет «Ювентус», «Бенфика» удивит «Аякс» и еще пять бодрых прогнозов на плей-офф ЛЧ
  • В плей-офф Лиги чемпионов, как обычно, не обойдется без сенсаций
  • Вчера

    • Более того, в минувшем туре чемпионата команда упустила шанс приблизиться к «Партизану». Домашняя ничья с «Радником» (1:1) с нереализованным пенальти Катаи может дорого стоить на финише.

    И все-таки команда Деяна Станковича не собирается горевать. Шансы на чемпионство не потеряны, и нужно немедленно брать свои очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Црвену Звезду» за 1.14, на ничью за 7.20, а на ТСЦ — за 17.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    ТСЦ нестабилен, к тому же имеет проблемы в обороне.

    «Црвена Звезда» после осечки в минувшем туре наверняка с максимальным настроем подойдет к этому матчу.

    «Црвена Звезда» раздосадована последней осечкой, стало быть, активно пойдет вперед с первых минут. Наши прогноз и ставка — Фора «Црвены Звезды» -2.5 с коэффициентом 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Бостон — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Детройт — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннесота — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дьяченко — ван Эйтванк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Звонарева — Вихлянцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Габала — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Верона — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Сумгаит — Кешля
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кальяри — Читтаделия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ТСЦ — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Разъяренная «Црвена Звезда» учинит разгром ТСЦ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры