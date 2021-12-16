Встреча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 декабря. Матч на «Энфилде» начнется в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Ливерпульцы выиграли в 5 последних матчах чемпионата, при этом команда в этой серии пропустила всего 1 гол. Победная серия во всех турнирах — 7 матчей.

Декабрь мерсисайдцы начали с того, что разгромили в ливерпульском дерби «Эвертон» (4:1) в гостях, а потом вырвали победу у «Вулверхэмптона» в компенсированное время — 1:0.

Групповой этап ЛЧ команда Клоппа закончила выездной победой над «Миланом» (2:1), а в последнем матче дома одолели «Астон Виллу» (1:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 16 туров «Ливерпуль» с 37 очками на 2-м месте в АПЛ. Разница мячей 45-12, Салах забил 14 голов. Не сыграют Эллиот, Кастильо и Филлипс, под вопросом Фирмино и Джонс.

«Ньюкасл»

В 8 последних выездных матчах АПЛ «Ньюкасл» трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл. При этом в двух предыдущих гостевых играх чемпионата команда не забила ни одного мяча.

В конце ноября «сороки» на выезде уступили «Арсеналу» (0:2) и упустили домашнюю победу над другим аутсайдером — «Норвичем» (1:1).

Декабрь начался с первой в сезоне победы — над «Бернли» (1:0) дома, но уже в следующем матче подопечные Эдди Хау были разгромлены «Лестером» со счетом 0:4.

Календарь и таблица АПЛ

После 16 туров «Ньюкасл» с 10 очками на 19-м месте. Разница мячей 17-34, Каллум Уилсон забил 6 голов. Не сыграет защитник Пол Дамметт.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.13, на ничью в основное время — 9.60, а на победу «Ньюкасла» — 20.00.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 0:0 в Ньюкасле и 1:1 в Ливерпуле. В пяти последних матчах на «Энфлиде» «сороки» ни разу не победили, трижды проиграв.

На своем поле у подопечных Юргена Клоппа 12-матчевая беспроигрышная серия в АПЛ (8 побед и 4 ничьи). В родных стенах команда не пропускает в 3 подряд матчах чемпионата. Прогнозируем сухую победу «Ливерпуля» .