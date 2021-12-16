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    Позволят ли ливерпульцы «Ньюкаслу» забить на «Энфилде»?

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Англии 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
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    «Ливерпуль»
    Встреча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 декабря. Матч на «Энфилде» начнется в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2021 года
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    Коэффициенты на матч Ливерпуль — Ньюкасл

  • 1
  • 1.12
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  • 8.50
  • 2
  • 22.00
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    Ливерпульцы выиграли в 5 последних матчах чемпионата, при этом команда в этой серии пропустила всего 1 гол. Победная серия во всех турнирах — 7 матчей.

    Декабрь мерсисайдцы начали с того, что разгромили в ливерпульском дерби «Эвертон» (4:1) в гостях, а потом вырвали победу у «Вулверхэмптона» в компенсированное время — 1:0.

    Групповой этап ЛЧ команда Клоппа закончила выездной победой над «Миланом» (2:1), а в последнем матче дома одолели «Астон Виллу» (1:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 16 туров «Ливерпуль» с 37 очками на 2-м месте в АПЛ. Разница мячей 45-12, Салах забил 14 голов. Не сыграют Эллиот, Кастильо и Филлипс, под вопросом Фирмино и Джонс.

    «Ньюкасл»

    В 8 последних выездных матчах АПЛ «Ньюкасл» трижды сыграл вничью и 5 раз проиграл. При этом в двух предыдущих гостевых играх чемпионата команда не забила ни одного мяча.

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  • 13/12/2021

    • В конце ноября «сороки» на выезде уступили «Арсеналу» (0:2) и упустили домашнюю победу над другим аутсайдером — «Норвичем» (1:1).

    Декабрь начался с первой в сезоне победы — над «Бернли» (1:0) дома, но уже в следующем матче подопечные Эдди Хау были разгромлены «Лестером» со счетом 0:4.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 16 туров «Ньюкасл» с 10 очками на 19-м месте. Разница мячей 17-34, Каллум Уилсон забил 6 голов. Не сыграет защитник Пол Дамметт.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.13, на ничью в основное время — 9.60, а на победу «Ньюкасла» — 20.00.

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    В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью — 0:0 в Ньюкасле и 1:1 в Ливерпуле. В пяти последних матчах на «Энфлиде» «сороки» ни разу не победили, трижды проиграв.

    На своем поле у подопечных Юргена Клоппа 12-матчевая беспроигрышная серия в АПЛ (8 побед и 4 ничьи). В родных стенах команда не пропускает в 3 подряд матчах чемпионата. Прогнозируем сухую победу «Ливерпуля».

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.66 и ТБ 3,5 за 1.80

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    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. Позволят ли ливерпульцы «Ньюкаслу» забить на «Энфилде»?
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