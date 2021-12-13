«Газиантеп» дома сыграет против «Фенербахче» в 16-м туре турецкой Суперлиги. Встреча пройдет 13 декабря и начнется в 20:30 по мск. «Газиантеп» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Газиантеп»

С 18 зачетными пунктами «Газиантеп» разместился близости от зоны вылета. Сейчас они идет на 16 позиции в турнирной таблице, опережая опасную строку на четыре очка.

Стартовал коллектив неудачно, проиграв две игры из трех, однако затем в последующих пяти встречах смог выиграть трижды при одной ничьей и одном фиаско, правда, оно было крупным.

В последующих же семи играх Суперлиги «красно-черные» добыли две виктории, расписали одну мировую и потерпели аж четыре неудачи. Одна из них была в прошлом туре в гостях от соседа по турнирке «Гезтепе» 1:2.

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«Газиантеп» очень сильно играет на своем поле в этом сезоне, выиграв пять игр из семи при двух мировых исходах.

«Фенербахче»

У «Фенербахче» в копилке находится 27 зачетных пунктов, с которыми он идет пятым в турнирке. Лидеру стамбульцы проигрывают много, а третьей строчке уступают два балла.

Начали первенство «канарейки» очень даже хорошо, выиграв первые три поединка. В последующих двух поединках они набрали только очко, а потом вновь добились трех выигрышей подряд.

Однако в последующих восьми игровых днях внутреннего чемпионата коллектив смог выиграть лишь дважды, столько же раз сыграл вничью и четырежды уступал. Накануне он в ЛЕ расписал домашнюю мировую с немецким «Айнтрахтом» 1:1.

На чужих полях «Фенербахче» в текущем чемпионате страны выступает не лучшим образом, проиграв трижды за восемь игр при четырех выигрышах и одной мировой.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами с одинаковым счетом по 3:1. Всего же за пять очных встреч «Фенер» победил в четырех из них.

Прогноз и ставка на «Газиантеп» — «Фенербахче»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.84.

На викторию «Газиантепа» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.70.

Уж очень сильно в этом чемпионате «Газиантеп» играет в родных стенах, еще на проигрывая там. Ожидаем, что и сейчас «красно-черные» не уступят.