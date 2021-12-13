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    «Сочи» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.00 на матч РПЛ 13 декабря 2021 года

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    «Сочи» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 19:00 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Декабря 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Сочи — Спартак

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Сочи»

    Сочинцы какое-то время преследовали в таблице лидера «Зенит», но, похоже, спеклись. Сейчас южане откатились на пятую позицию.

    В минувшем туре чемпионата «Сочи» снова проиграли. Поражение от «Краснодара» (1:2) довело беспобедную серию до трех матчей.

    В кадровом плане у команды не все идеально. Травмирован защитник Сергей Терехов, являющийся одним из основных игроков команды.

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    Со спартаковцами южане в последнее время играют весьма успешно. Сочинцы уступили только однажды, трижды уходя с поля со щитом.

    «Спартак»

    Команда Руя Витории нынче нестабильна. Однако в Лиге Европы «Спартак» сотворил маленькое чудо, выиграв свою группу.

    Блестящая игра голкипера Александра Селихова стала решающим фактором победы над «Легией» (0:1). Но вот 9 место в чемпионате совсем не радует многочисленную спартаковскую торсиду.

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  • 10/12/2021

    • В минувшем туре РПЛ команда Витории выжала на зубах важнейшую победу. Дома с огромнейшей натугой был обыгран «Ахмат» (2:1).

    В этом поединке москвичам не помогут травмированные Джордан Ларссон, Павел Маслов и Эсекель Понсе. А вот Александр Соболев, удаленный в матче с «Ахматом», отбудет дисквалификацию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Спартак» — за 3.80.

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    Хозяева в последних матчах выглядят крайне неубедительно.

    Амбициозный «Спартак» максимально настроен подняться повыше в турнирной таблице.

    В составах обеих команд есть игроки, способные на креатив. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен на «Фиште»?
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