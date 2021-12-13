«Сочи» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 19:00 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы какое-то время преследовали в таблице лидера «Зенит», но, похоже, спеклись. Сейчас южане откатились на пятую позицию.

В минувшем туре чемпионата «Сочи» снова проиграли. Поражение от «Краснодара» (1:2) довело беспобедную серию до трех матчей.

В кадровом плане у команды не все идеально. Травмирован защитник Сергей Терехов, являющийся одним из основных игроков команды.

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Со спартаковцами южане в последнее время играют весьма успешно. Сочинцы уступили только однажды, трижды уходя с поля со щитом.

«Спартак»

Команда Руя Витории нынче нестабильна. Однако в Лиге Европы «Спартак» сотворил маленькое чудо, выиграв свою группу.

Блестящая игра голкипера Александра Селихова стала решающим фактором победы над «Легией» (0:1). Но вот 9 место в чемпионате совсем не радует многочисленную спартаковскую торсиду.

В минувшем туре РПЛ команда Витории выжала на зубах важнейшую победу. Дома с огромнейшей натугой был обыгран «Ахмат» (2:1).

В этом поединке москвичам не помогут травмированные Джордан Ларссон, Павел Маслов и Эсекель Понсе. А вот Александр Соболев, удаленный в матче с «Ахматом», отбудет дисквалификацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Спартак» — за 3.80.

Хозяева в последних матчах выглядят крайне неубедительно.

Амбициозный «Спартак» максимально настроен подняться повыше в турнирной таблице .

В составах обеих команд есть игроки, способные на креатив. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.