Встреча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» состоится 13 декабря. Матч на арене «Фишт» стартует в 19:00 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда не выиграла в 3 предыдущих матчах в РПЛ (1 ничья, 2 поражения), при этом пропускала в каждом из 13 последних поединков в чемпионате.

Ноябрь сочинцы начали с того, что на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1, а потом дома же уступили в концовке «Рубину» (1:2).

В последних матчах южане в гостях поделили очки с «Уралом» (1:1) и на своем поле проиграли «Краснодару» (1:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 17 туров РПЛ «Сочи» с 28 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 27-21, Матео Кассьерра забил 8 голов.

«Спартак»

В РПЛ москвичи в прошлом туре прервали свою 6-матчевую серию без побед (4 ничьи, 2 поражения), а в Лиге Европы вышли из группы с первого места.

В конце ноября красно-белые на своем поле обыграли «Наполи» (2:1) в Лиге Европы и на выезде спаслись в компенсированное время в матче с «Уфой» (1:1) в РПЛ.

В последних матчах «Спартак» дома и в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата» (2:1) в чемпионате, а потом одолел на выезде «Легию» (1:0), пробившись в евровесну.

Календарь и таблица РПЛ

С 23 очками после 17 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 20-23. Не сыграют Айртон, Соболев, Понсе, Маслов. Под вопросом Ларссон.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Спартака» — 3.60.

В первом круге «Сочи» победил на выезде 2:1. В прошлом сезоне «Спартак» дома сыграл 2:2, а в гостях уступил 0:1. На «Фиште» красно-белые проиграли оба матча, которые проводили.

На своем поле у «Сочи» 7 побед в 10 предыдущих играх в РПЛ. Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет .