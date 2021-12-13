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    Все новости спорта

    Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?

    «Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 2.12) и ставки на футбол, РПЛ, 13 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Спартак»
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    «Спартак»
    Встреча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» состоится 13 декабря. Матч на арене «Фишт» стартует в 19:00 мск. «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Декабря 2021 года
    Сочи
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    •  Сочи 19:00 Спартак Спартак
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    Коэффициенты на матч Сочи — Спартак

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Сочи»

    Команда не выиграла в 3 предыдущих матчах в РПЛ (1 ничья, 2 поражения), при этом пропускала в каждом из 13 последних поединков в чемпионате.

    Ноябрь сочинцы начали с того, что на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1, а потом дома же уступили в концовке «Рубину» (1:2).

    В последних матчах южане в гостях поделили очки с «Уралом» (1:1) и на своем поле проиграли «Краснодару» (1:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 17 туров РПЛ «Сочи» с 28 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 27-21, Матео Кассьерра забил 8 голов.

    «Спартак»

    В РПЛ москвичи в прошлом туре прервали свою 6-матчевую серию без побед (4 ничьи, 2 поражения), а в Лиге Европы вышли из группы с первого места.

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    • В конце ноября красно-белые на своем поле обыграли «Наполи» (2:1) в Лиге Европы и на выезде спаслись в компенсированное время в матче с «Уфой» (1:1) в РПЛ.

    В последних матчах «Спартак» дома и в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата» (2:1) в чемпионате, а потом одолел на выезде «Легию» (1:0), пробившись в евровесну.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 23 очками после 17 туров «Спартак» идет на 9-м месте. Разница мячей 20-23. Не сыграют Айртон, Соболев, Понсе, Маслов. Под вопросом Ларссон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Спартака» — 3.60.

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    В первом круге «Сочи» победил на выезде 2:1. В прошлом сезоне «Спартак» дома сыграл 2:2, а в гостях уступил 0:1. На «Фиште» красно-белые проиграли оба матча, которые проводили.

    На своем поле у «Сочи» 7 побед в 10 предыдущих играх в РПЛ. Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.95.

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    «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?
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