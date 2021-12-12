ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Марсель»Ноль ударов в створ. «Локо» четвертый год подряд финишировал последним Александр СелиховВсе или ничего. Селихов втащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы Марко АсенсиоПримера. «Севилья» в гостях у «Атлетика», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико»
  • 22:01
    • Российские тяжелоатлетки Шимкова и Сливенко дисквалифицированы на 2 года из-за допинга
  • 22:54
    • WhoScored объявил символическую сборную группового этапа Лиги Европы, Селихов — лучший игрок
  • 22:22
    • Винисиус — лучший игрок месяца в Примере
  • 21:46
    • «Спартак» нанес поражение лидеру Западной конференции
  • 21:45
    • «Торпедо» на выезде обыграло минское «Динамо»
  • 20:26
    • Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Ньюкасл» не проиграет, много голов можно не ждать

    «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 3.95) на футбол, чемпионат Англии, 12 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юри Тилеманс
    12 декабря пройдет матч, в котором сыграют «Лестер» и «Ньюкасл» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Начало — в 17:00 (мск). «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Декабря 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 17:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    Коэффициенты на матч Лестер — Ньюкасл

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
    •

    «Лестер»

    «Лестер» пока не знает побед в декабре. В 3 выездных встречах во всех турнирах «Сити» зацепил только ничью с «Саутгемптоном» (2:2).

    После этого матча «лисы» проиграли «Астон Вилле» (1:2), а 9 декабря потерпели поражение в Италии от «Наполи» (2:3). Проигрыш неаполитанцам лишил «Лестер» шансов побороться в плей-офф Лиги Европы.

    «Лисы» сейчас явно слабее, чем в прошлом и позапрошлом сезоне. Тогда это был претендент на Лигу чемпионов, да и победа в кубке Англии — тоже неплохое достижение. А теперь они плохо играют даже в оптимальном составе, а на эту игру не выйдет пол команды из-за эпидемии коронавируса.

    Все прогнозы на футбол

    Пропускают эту игру за «Лестер» Уэсли Фофана, Рикарду Перейра, Дэниэл Амарти, Янник Вестергор, Вонте Дэйли-Кэмпбелл, Адемола Лукман, Келечи Ихеаначо, Айосе Перес и Джеймс Джастин.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл», который в ноябре поменял главного тренера, постепенно набирает очки в последних турах. Стартовав с выездного поражения от «Арсенала» (0:2), команда Хау в следующих 2 турах на своем поле заработала 4 очка. «Черно-белые» 30 ноября разошлись миром с «Норвичем» (1:1), а 4 декабря справились с «Бернли» (1:0).

  • Прессинг от Роналду и победный от Фреда. «МЮ» победил в дебютном матче Рангника
  • «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ обыграл «Кристал Пэлас»
  • 06/12/2021

    • «Ньюкасл», после первой победы этого сезона в АПЛ на хорошем настроении едет отбирать очки у кризисного «Лестера». «Сороки» потихоньку выходят из затяжного пике, и сейчас нельзя однозначно сказать, что они обречены. Даже по игре не все так плохо, как было в начале. Они очень замотивированы и эта победа нужна им как никому другому.

    «Ньюкасл» избежал больших потерь в составе. Вне заявки остался травмированный защитник Пол Дамметт.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры предлагают победу «Лестера» за 1.78, ничью можно взять за 3.95, а вот победа «Ньюкасла» — за 4.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — «Лестер» в непростой ситуации. Команда испытывает спад, «лисы» пропустили в 16 матчах кряду во всех турнирах и почти наверняка команда Хау воспользуется этими проблемами.

    Кроме того, «синие» ослаблены вспышкой коронавируса, заметно сократившей заявку команды.«Лестер» рассматривается фаворитом, но «Ньюкасл» просто обязан бороться изо всех сил.

    Ставка — «Ньюкасл» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 3.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Финикс — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эспаньол — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фиорентина — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» не проиграет, много голов можно не ждать
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры