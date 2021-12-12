12 декабря пройдет матч, в котором сыграют «Лестер» и «Ньюкасл» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Начало — в 17:00 (мск). «Лестер» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» пока не знает побед в декабре. В 3 выездных встречах во всех турнирах «Сити» зацепил только ничью с «Саутгемптоном» (2:2).

После этого матча «лисы» проиграли «Астон Вилле» (1:2), а 9 декабря потерпели поражение в Италии от «Наполи» (2:3). Проигрыш неаполитанцам лишил «Лестер» шансов побороться в плей-офф Лиги Европы.

«Лисы» сейчас явно слабее, чем в прошлом и позапрошлом сезоне. Тогда это был претендент на Лигу чемпионов, да и победа в кубке Англии — тоже неплохое достижение. А теперь они плохо играют даже в оптимальном составе, а на эту игру не выйдет пол команды из-за эпидемии коронавируса.

Все прогнозы на футбол

Пропускают эту игру за «Лестер» Уэсли Фофана, Рикарду Перейра, Дэниэл Амарти, Янник Вестергор, Вонте Дэйли-Кэмпбелл, Адемола Лукман, Келечи Ихеаначо, Айосе Перес и Джеймс Джастин.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл», который в ноябре поменял главного тренера, постепенно набирает очки в последних турах. Стартовав с выездного поражения от «Арсенала» (0:2), команда Хау в следующих 2 турах на своем поле заработала 4 очка. «Черно-белые» 30 ноября разошлись миром с «Норвичем» (1:1), а 4 декабря справились с «Бернли» (1:0).

«Ньюкасл», после первой победы этого сезона в АПЛ на хорошем настроении едет отбирать очки у кризисного «Лестера». «Сороки» потихоньку выходят из затяжного пике, и сейчас нельзя однозначно сказать, что они обречены. Даже по игре не все так плохо, как было в начале. Они очень замотивированы и эта победа нужна им как никому другому.

«Ньюкасл» избежал больших потерь в составе. Вне заявки остался травмированный защитник Пол Дамметт.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры предлагают победу «Лестера» за 1.78, ничью можно взять за 3.95, а вот победа «Ньюкасла» — за 4.50.

Прогноз — «Лестер» в непростой ситуации. Команда испытывает спад, «лисы» пропустили в 16 матчах кряду во всех турнирах и почти наверняка команда Хау воспользуется этими проблемами.

Кроме того, «синие» ослаблены вспышкой коронавируса, заметно сократившей заявку команды.«Лестер» рассматривается фаворитом, но «Ньюкасл» просто обязан бороться изо всех сил.

Ставка — «Ньюкасл» не проиграет и тотал матча меньше 2.5 за 3.95.