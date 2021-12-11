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    «Волки» снова останутся без победы?

    «Вольфсбург» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Бундеслига, 11 декабря 2021 года

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    Ваут Вегхорст
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Вольфсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Декабря 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч Вольфсбург — Штутгарт

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в нынешнем сезоне сражается за высокие места. Правда, на данный момент «волки» пребывают лишь на 8 месте.

    В минувшем туре «Вольфсбург» проиграл «Майнцу» (3:0). После того команда еще и уступила в Лиге чемпионов «Лиллю» (1:3).

    Вылет из Лиги чемпионов болезненно ударил по самолюбию «волков». Причем команда не квалифицировалась даже в Лигу Европы.

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    Со «Штутгартом» команда играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «Вольфсбург» выиграл три при одной коллизии.

    «Штутгарт»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно, и результаты это лишь подтверждают. Швабы пребывают на 15 месте: аккурат над пропастью.

    Главной проблемой команды является ненадежная оборона. Все-таки 25 пропущенных мячей в 14 матчах — один из худших показателей в Бундеслиге.

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    • К слову, в минувшем туре «Штутгарт» упустил победу. В матче с «Гертой» швабы вели в два мяча, но удовлетворились лишь ничьей (2:2).

    На текущий момент команда имеет небольшой отрыв от опасной зоны. Разумеется, швабы будут всячески пытаться оторваться от группы риска.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.86, на ничью за 3.86, а на «Штутгарт» — за 4.34.

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    «Вольфсбург» не выигрывает уже больше месяца.

    Гости испытывают заметные трудности в обороне, однако относительно хороши в атаке.

    Последние неудачи явно не пойдут на пользу психологии игроков хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» или ничья с коэффициентом 2.03.

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    «Вольфсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. «Волки» снова останутся без победы?
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