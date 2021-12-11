«Вольфсбург» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 20:30 мск. «Вольфсбург» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в нынешнем сезоне сражается за высокие места. Правда, на данный момент «волки» пребывают лишь на 8 месте.

В минувшем туре «Вольфсбург» проиграл «Майнцу» (3:0). После того команда еще и уступила в Лиге чемпионов «Лиллю» (1:3).

Вылет из Лиги чемпионов болезненно ударил по самолюбию «волков». Причем команда не квалифицировалась даже в Лигу Европы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Со «Штутгартом» команда играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «Вольфсбург» выиграл три при одной коллизии.

«Штутгарт»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает неровно, и результаты это лишь подтверждают. Швабы пребывают на 15 месте: аккурат над пропастью.

Главной проблемой команды является ненадежная оборона. Все-таки 25 пропущенных мячей в 14 матчах — один из худших показателей в Бундеслиге.

К слову, в минувшем туре «Штутгарт» упустил победу. В матче с «Гертой» швабы вели в два мяча, но удовлетворились лишь ничьей (2:2).

На текущий момент команда имеет небольшой отрыв от опасной зоны. Разумеется, швабы будут всячески пытаться оторваться от группы риска.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 1.86, на ничью за 3.86, а на «Штутгарт» — за 4.34.

«Вольфсбург» не выигрывает уже больше месяца .

Гости испытывают заметные трудности в обороне, однако относительно хороши в атаке.

Последние неудачи явно не пойдут на пользу психологии игроков хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» или ничья с коэффициентом 2.03.