Коэффициенты на матч Спортинг Хихон — Уэска
«Спортинг» Хихон
За 19 проведенных встреч «Спортинг» смог заработать только 23 очка и разместился на 15 месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона, опережая всего на четыре пункта зону вылета.
Стартовали хихонцы очень даже неплохо и шли среди лидеров, ведь за первые десять игр они уступили только раз. Еще в данном период они добились шести викторий и трижды играли вничью.
Однако в последующих девяти поединках «красно-белые» не удосужились добыть ни одной победы, семь раз проиграв при двух мировых. В прошлом туре они на выезде проиграли «Лас-Пальмасу» — 0:1.
В родных стенах «Спортинг» набрал 16 баллов из 23, выиграв пять матчей при одной ничьей и трех неудачах, забито 10 голов, а пропущено на два меньше.
«Уэска»
«Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.
По итогам 19 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 25 баллов, с которыми идут на девятой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на пять очков. У них на счету шесть викторий при семи мировых исходах и шести фиаско.
К данному поединку команда подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделила выигрыши и ничьи. В прошлом туре состоялась домашняя победа над «Вальядолидом» — 3:2.
Вне родных стен «Уэска» пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировые по три раза, забито 11 мячей, пропущено на гол меньше.
В Сегунде-2019/20 «Уэска» дважды обыграла «Спортинг» с одинаковым счетом по 1:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.34, победа «Уэски» — 3.22, ничья — 3.24.
Обе команды не отличаются особой результативностью, да и между собой играют с небольшим количеством забитых мячей. Исходя из этого в данном поединке ожидаем очень мало результативных действий.