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    Количество забитых мячей не превысит два

    «Спортинг» Хихон — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Чемпионат Испании, 10 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Уэска»
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    «Уэска»
    В пятницу, 10 декабря, в рамках 20-го тура второго испанского дивизиона хихонский «Спортинг» на своей арене примет «Уэску». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Декабря 2021 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 23:00 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч Спортинг Хихон — Уэска

  • 1
  • 2.30
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  • 3.25
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Спортинг» Хихон

    За 19 проведенных встреч «Спортинг» смог заработать только 23 очка и разместился на 15 месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона, опережая всего на четыре пункта зону вылета.

    Стартовали хихонцы очень даже неплохо и шли среди лидеров, ведь за первые десять игр они уступили только раз. Еще в данном период они добились шести викторий и трижды играли вничью.

    Однако в последующих девяти поединках «красно-белые» не удосужились добыть ни одной победы, семь раз проиграв при двух мировых. В прошлом туре они на выезде проиграли «Лас-Пальмасу» — 0:1.

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    В родных стенах «Спортинг» набрал 16 баллов из 23, выиграв пять матчей при одной ничьей и трех неудачах, забито 10 голов, а пропущено на два меньше.

    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

    По итогам 19 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 25 баллов, с которыми идут на девятой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на пять очков. У них на счету шесть викторий при семи мировых исходах и шести фиаско.

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    • К данному поединку команда подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделила выигрыши и ничьи. В прошлом туре состоялась домашняя победа над «Вальядолидом» — 3:2.

    Вне родных стен «Уэска» пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировые по три раза, забито 11 мячей, пропущено на гол меньше.

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    В Сегунде-2019/20 «Уэска» дважды обыграла «Спортинг» с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.34, победа «Уэски» — 3.22, ничья — 3.24.

    Обе команды не отличаются особой результативностью, да и между собой играют с небольшим количеством забитых мячей. Исходя из этого в данном поединке ожидаем очень мало результативных действий.

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    «Спортинг» Хихон — «Уэска»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на футбол. Количество забитых мячей не превысит два
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