В пятницу, 10 декабря, в рамках 20-го тура второго испанского дивизиона хихонский «Спортинг» на своей арене примет «Уэску». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Хихон

За 19 проведенных встреч «Спортинг» смог заработать только 23 очка и разместился на 15 месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона, опережая всего на четыре пункта зону вылета.

Стартовали хихонцы очень даже неплохо и шли среди лидеров, ведь за первые десять игр они уступили только раз. Еще в данном период они добились шести викторий и трижды играли вничью.

Однако в последующих девяти поединках «красно-белые» не удосужились добыть ни одной победы, семь раз проиграв при двух мировых. В прошлом туре они на выезде проиграли «Лас-Пальмасу» — 0:1.

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В родных стенах «Спортинг» набрал 16 баллов из 23, выиграв пять матчей при одной ничьей и трех неудачах, забито 10 голов, а пропущено на два меньше.

«Уэска»

«Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

По итогам 19 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 25 баллов, с которыми идут на девятой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на пять очков. У них на счету шесть викторий при семи мировых исходах и шести фиаско.

К данному поединку команда подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделила выигрыши и ничьи. В прошлом туре состоялась домашняя победа над «Вальядолидом» — 3:2.

Вне родных стен «Уэска» пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и расписав мировые по три раза, забито 11 мячей, пропущено на гол меньше.

В Сегунде-2019/20 «Уэска» дважды обыграла «Спортинг» с одинаковым счетом по 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.34, победа «Уэски» — 3.22, ничья — 3.24.

Обе команды не отличаются особой результативностью, да и между собой играют с небольшим количеством забитых мячей. Исходя из этого в данном поединке ожидаем очень мало результативных действий.