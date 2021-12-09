В шестом туре группового этапа Лиги Европы бельгийский «Антверпен» дома сыграет против греческого «Олимпиакоса». Поединок состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по мск. «Антверпен» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

С двумя набранными очками «Антверпен» занимает последнее место в своей группе, где точно уже и останется и прекратит борьбу в еврокубках этого сезона.

Эти баллы бельгийской коллектив заработал в двух гостевых встречах, оба разы сыграв по 2:2 с немецким «Айнтрахтом» и турецким «Фенербахче». Остальные же три поединка он проиграл.

Причем два из трех этих фиаско были домашними, где «красные» даже не смогли забить. Своему же предстоящему противнику они уступили со счетом 1:2 еще на старте турнира.

Все прогнозы на Лигу Европы

Вот уже три поединка «Антверпен» не знает горечи поражений, раз сыграв вничью в этот период при двух выигрышах. Один из них состоялся накануне в чемпионате Бельгии над последней командой и позволил остаться на второй строке.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» смог разжиться девятью зачетными пунктами и уже точно выйдет в следующую стадию. Сейчас он идет вторым, но первой строке уступает два балла.

Стартовали «легенды» в данном турнире с двух викторий подряд, поочередно обыграв дома предстоящего противника 2:1 и на выезде турецкий «Фенербахче» со счетом 3:0.

После этого греческий клуб дважды проиграл, оба раза уступив немецкому «Айнтрахту» (1:2 и 1:3), а в минувшем игровом дне он на своем поле минимально справился с турками — 1:0.

На выходных «Олимпиакос» обыграл на выезде ОФИ со счетом 3:1 в чемпионате Греции и еще больше укрепил свое лидерство.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Олимпиакоса» предлагают — 2.18.

На викторию «Антверпена» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.60.

Греки имеет только теоретические шансы на победу в группе. Для этого им нужно побеждать и ждать фиаско «Айнтрахта» в параллельной игре. Прогнозируем, что с первой задачей «Оли» справиться, выиграв в Бельгии.