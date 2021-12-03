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    Сможет ли «Зенит» выиграть у «Ростова» с крупным счетом?

    «Зенит» — «Ростов». Прогноз (к. 2.62) и ставки на чемпионат России 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ростов»
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    «Зенит» забил 16 мячей в трех предыдущих матчах на своем поле в рамках РПЛ
    «Зенит» сыграет на своем поле против «Ростова» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Декабря 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч Зенит — Ростов

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
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    «Зенит»

    «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 16-ти туров. Сейчас в активе сине-бело-голубых 36 очков. Ближайший преследователь, московское «Динамо», отстает на четыре очка.

    В конце прошлой недели «Зенит» легко выиграл на выезде у ЦСКА — 2:0. По голу забили бразилец Клаудиньо и Андрей Мостовой. «Армейцев» уже можно смело назвать постоянным «клиентом» команды Сергея Семака. Со стороны ЦСКА, по сути, не было никакого сопротивления.

    За несколько дней до этого у «Зенита» был непростой гостевой матч против «Мальме» в Лиге чемпионов. Игра завершилась вничью 1:1, благодаря чему питерский клуб обеспечил себе место в 1/16 финала Лиги Европы.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» забил 16 мячей в трех предыдущих матчах на своем поле в рамках РПЛ. Команда Семака разгромила «Спартак» (7:1), «Динамо» (4:1) и «Нижний Новгород» (5:1).

    «Ростов»

    «Ростов» тем временем поднялся на 11-е место. В 16-ти матчах донской клуб набрал 17 очков.

    Несмотря на то, что турнирное положение уже не такое печальное, на данный момент все равно нельзя сказать, что ситуация под контролем. «Урал», который находится на последнем месте, «Ростов» опережает всего лишь на четыре очка.

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    • В прошлом туре «Ростов» проиграл на выезде «Ахмату» — 0:2. Соперник забил по голу в каждом тайме.

    Но зато перед этим у «Ростова» были ничьи со «Спартаком» и «Уфой», а также победа над «Рубином».

    «Ростов» пропустил 11 мячей в пяти предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата России.

    Прогноз и ставка

    На «Зенит» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 6.90, а победу «Ростова» — за 14.50.

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    Все зависит от желания и мотивации хозяев. Но, скорее всего, на своем поле у «Зенита» не будет проблем с настроем. «Ростову» с его игровыми проблемами будет очень сложно рассчитывать на положительный результат.

    Ставка — победа «Зенита» + тотал больше 3,5 за 2.62.

    Еще один неплохой вариант — ставка на тотал «Зенита» больше 2,5 за 2.00.

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    «Зенит» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Зенит» выиграть у «Ростова» с крупным счетом?
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