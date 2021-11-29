«Александрия» сыграет на своем поле с «Зарей» в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 20:30 мск. «Александрия» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

«Александрия» в нынешнем сезоне переживает переформатирование. Юрию Гуре больше удается, чем нет, соорудить крепкий коллектив.

Правда, в еврокубки с такой игрой команде из районного центра рановато. Тем паче, со столь слабой атакой (15 мячей в 15 матчах).

В минувшем туре УПЛ «Александрия» проиграла. Оборона команды не справилась с атаками «Днепра-1» (3:1).

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Состав у команды относительно неплохой, но этого пока хватает только для 6 места. Причем в первом круге александрийцы на выезде минимально одолели «Зарю».

«Заря»

Луганчане вылетели из Лиги конференций. На неделе команда Виктора Скрипника была разгромлена «Ромой» (4:0).

А вот в УПЛ «Заря» традиционно борется за медали. В большей степени, конечно, бронзовые, ведь «Динамо» и «Шахтер» всегда стоят особняком.

В этом поединке Скрипник наверняка прибегнет к ротации. Например, даст шанс проявить себя Егору Назарине, Игорю Снурницыну, да и Александр Гладкий наверняка начнет матч в основе.

Разумеется, луганчане постараются отомстить за унижение в первом круге. К тому же в минувшем туре «Заря» уступила еще и «Львову» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 2.35, на ничью за 3.40, а на «Александрию» — за 3.00.

«Александрия» нестабильна, к тому же испытывает трудности с реализацией .

Луганчане разозлены последними неудачами, что наверняка подстегнет команду.

Несмотря на все свои проблемы, луганчане смотрятся крепче хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Зари» с коэффициентом 2.35.