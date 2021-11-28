28 ноября в матче четвертьфинала плей-офф МЛС «Спортинг Канзас Сити» примет «Реал Солт Лэйк». Начало поединка в 23:00 мск. «Спортинг Канзас-Сити» — «Реал Солт-Лэйк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг Канзас Сити»

«Горожане» завершили регулярный чемпионат тремя поражениями подряд, заняв в группе Запада 3 место с 58 очками.

Всего за сезон «Спортинг Канзас-Сити» набрал 17 побед, 7 ничьих и 10 поражений. В последних турах команда проиграла «Миннесоте» 1:2, «Остину» 1:3 и «Реал Солт-Лэйк» 0:1.

Третья строчка позволила хозяевам выйти в 1/8 финала плей-офф, где они встретились с «Ванкувером». Представители «Канзас-Сити» выиграли со счетом 3:1, забив дважды уже в первом тайме.

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«Спортинг» выиграл 3 из 4 домашних матчей, в которых забивал не менее двух голов.

«Реал Солт-Лэйк»

Гости завершили чемпионат победой над «Спортингом», тем самым прервав серию поражений. В концовке турнира «Реал Солт-Лэйк» проиграл «Портленду» 1:3 и «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 3:4.

В 1/8 финала плей-офф МЛС «Реал Солт-Лэйк» попал на «Сиэтл Саундерс», с которым у команды выдался очень непростой поединок. Пройти в четвертьфинал гостям удалось лишь после серии пенальти.

Последние выездные матчи «ройалс» были удачными. Помимо «Сиэтла» и «Спортинга» они обыграли «Даллас».

Кроме этого, стоит отметить, что «Солт-Лэйк» не пропускали в двух выездных играх подряд.

Прогноз и ставка

«Канзас-Сити» выставлен в роли фаворита с коэффициентом 1.52. На победу «Реал Солт-Лэйк» дают коэффициент 6.00. Ничья оценена букмекерами котировкой 4.40.

В этом сезоне гости дважды обыгрывали хозяев, пропустив от них всего один мяч. Еще один аргумент в пользу «Реала» — победа над непростым «Сиэтлом», который не раз доходил до финальных стадий плей-офф.

Мы не будем списывать «ройалс» со счетов и поставим на их победу с форой +1. Им удавались последние матчи на выезде, в том числе с предстоящим соперником. Коэффициент составляет 1.97.