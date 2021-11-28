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    «Зенит» выиграет у ЦСКА с крупным счетом?

    ЦСКА — «Зенит». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат России 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Зенит»
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    Клаудиньо
    «Зенит» сыграет на выезде с московским ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 20:00 мск. ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 20:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч ЦСКА — Зенит

  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    ЦСКА

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «армейцев» 24 очка.

    Судя по всему, у ЦСКА начался спад. Безвыигрышная серия команды Алексея Березуцкого составляет уже три матча.

    И если встреча с «Химками» завершилась вничью (0:0), то «Рубину» и «Сочи» столичный клуб проиграл. В матче против сочинцев ЦСКА пропустил четыре мяча.

    Проблема не только в результатах, но и в игре, которую показывает ЦСКА. Команда совершенно не впечатляет.

    В семи матчах на своем поле в текущем чемпионате ЦСКА потерпел только одно поражение.

    «Зенит»

    «Зенит» тем временем единолично возглавляет таблицу РПЛ. В 15-ти матчах сине-бело-голубые набрали 33 очка.

    В четырех предыдущих турах «Зенит» набрал 10 очков, благодаря чему и сохранил отрыв от конкурентов.

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    Все прогнозы на РПЛ

    Ранее на этой неделе «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» в Лиге чемпионов. Гостевая встреча завершилась со счетом 1:1. Питерский клуб ушел от поражения за несколько минут до финального свистка, когда Ярослав Ракицкий реализовал пенальти.

    «Зенит» набрал 21 очко в восьми домашних матчах чемпионата России.

    Прогноз и ставка

    На ЦСКА в этом матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Зенита» — за 1.98.

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    Уже всем очевидно, что «Зениту» нет равных в РПЛ. Действующий чемпион, конечно, иногда теряет очки, но это происходит, по всей видимости, из-за отсутствия мотивации.

    Ну и тут важно понимать, что ЦСКА показывает просто ужасный футбол. «Армейцам» будет проблематично рассчитывать на положительный результат.

    Ставка — победа «Зенита» с форой (-1,5) за 3.32.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Зенита» больше 2,0 за 2.83.

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    ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» выиграет у ЦСКА с крупным счетом?
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