«Зенит» сыграет на выезде с московским ЦСКА в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 20:00 мск. ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «армейцев» 24 очка.

Судя по всему, у ЦСКА начался спад . Безвыигрышная серия команды Алексея Березуцкого составляет уже три матча.

И если встреча с «Химками» завершилась вничью (0:0), то «Рубину» и «Сочи» столичный клуб проиграл. В матче против сочинцев ЦСКА пропустил четыре мяча.

Проблема не только в результатах, но и в игре, которую показывает ЦСКА. Команда совершенно не впечатляет.

В семи матчах на своем поле в текущем чемпионате ЦСКА потерпел только одно поражение .

«Зенит»

«Зенит» тем временем единолично возглавляет таблицу РПЛ. В 15-ти матчах сине-бело-голубые набрали 33 очка.

В четырех предыдущих турах «Зенит» набрал 10 очков, благодаря чему и сохранил отрыв от конкурентов.

В начале месяца команда Сергея Семака сыграла вничью с «Уралом» (0:0). Но до этого была разгромная победа над «Динамо» (4:1), а после — над «Нижним Новгородом» (5:1).

Все прогнозы на РПЛ

Ранее на этой неделе «Зенит» сыграл вничью с «Мальме» в Лиге чемпионов. Гостевая встреча завершилась со счетом 1:1. Питерский клуб ушел от поражения за несколько минут до финального свистка, когда Ярослав Ракицкий реализовал пенальти.

«Зенит» набрал 21 очко в восьми домашних матчах чемпионата России.

Прогноз и ставка

На ЦСКА в этом матче можно поставить за 3.98, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Зенита» — за 1.98.

Уже всем очевидно, что «Зениту» нет равных в РПЛ. Действующий чемпион, конечно, иногда теряет очки, но это происходит, по всей видимости, из-за отсутствия мотивации.

Ну и тут важно понимать, что ЦСКА показывает просто ужасный футбол. «Армейцам» будет проблематично рассчитывать на положительный результат.

Ставка — победа «Зенита» с форой (-1,5) за 3.32.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Зенита» больше 2,0 за 2.83.