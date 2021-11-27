«Кельн» сыграет на своем поле против гладбахской «Боруссии» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

По итогам 12 туров «Кельн» находится на 12 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 15 баллов, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

За первые семь туров первенства «козлы» проиграли только раз, да и то «Баварии» 2:3 на выезде. Еще в этот период они по три раза играли вничью и одерживали победы.

В последующих же пяти игровых днях коллектив не побеждал, дважды всухую уступив на выезде при трех мировых результатах. Один из ничьих был в прошлом туре в гостях с «Майнцем» — 1:1.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей территории «Кельн» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, трижды победив при трех ничейных исходах.

«Боруссия» М

«Боруссия» имеет на своем счету на три очка больше, чем у предстоящего противника, и находится в турнирной таблице на девятой позиции в двух очках от еврокубковой зоны.

«Жеребята» не особо удачно стартовали в первенстве, набрав только четыре очка за первые пять матчей, выиграв и сыграв вничью по разу, а также потерпев три фиаско.

Затем гладбахцы проиграли только одну игру из семи при двух мировых исходах и четырех выигрышах, один из которых был в прошлом туре на своем поле над аутсайдером «Гройтер Фюрт» — 4:0.

Только четыре из 18 общих баллов «Боруссия» заработала вне родных стен в этом розыгрыше Бундеслиги, раз победив, раз сыграв вничью и четыре игры проиграв.

В прошлом сезоне данные коллективы обменялись гостевыми викториями — 1:3 и 2:1.

Прогноз и ставка на «Кельн» — «Боруссия» М

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Боруссии» — 2.44, победа «Кельна» — 2.93, ничья — 3.64.

В этом сезоне оба клуба играют весьма результативно, да и в очных встречах они зачастую выдают верховые матчи с обоюдно забитыми голами. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют.