«Карабах» сыграет на своем поле с «Омонией» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Карабах» — «Омония»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» в четырех поединках Лиги конференций набрал 10 очков. Ну, кто, скажите, ожидал от агдамцев такой прыти?!

Безусловно, команда Гурбана Гурбанова преисполнена мотивации сохранить за собой первую строчку. Правда, для этого нужно не останавливаться.

Шансы на это отличные, тем паче, на Кипре команда разнесла «Омонию» в щепки (1:4). Дома же нужно лишь довершить дело.

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В этой встрече хозяева наверняка будут усиленно атаковать. Правда, в последнем поединке чемпионата Азербайджана с «Кешлей» команда Гурбанова выиграла лишь минимально.

«Омония»

Киприотам можно уже не напрягаться. Что говорить, если команда Хеннинга Берга даже теоретически не догонит идущий вторым «Базель»?!

В своем чемпионате «Омония» также не радует результатами. Несмотря на последнюю победу над «Арисом» (3:0), команда Берга идет только на 6 месте.

Наверняка киприоты планируют соорудить реванш за домашнее поражение. Как минимум, гости будут стремиться не проиграть.

Правда, проблемы в атаке никуда не делись. И последний голевой успех в чемпионате Кипра едва ли стоит считать в этом плане показательным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.60, на ничью за 4.20, а на «Омонию» — за 4.75.

Хозяева будут непрерывно атаковать, дабы сохранить первую строчку.

Киприоты ершисты , и наверняка постараются достойно отыграть два оставшихся матча в Лиге конференций.

Киприоты сыграют от обороны, что принесет им очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Омонии» или ничья с коэффициентом 2.25.