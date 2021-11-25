«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Унион Берлином» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» находится на второй строчке в группе с отставанием два балла от второго проходного места. Клуб из Хайфы в первых четырех турах набрал четыре очка.

Домашнюю победу «Маккаби» над «Славией» вряд ли можно назвать сенсацией. Израильские команды почти всегда достойно играют на своем поле.

Например, в первом туре в Хайфе не смог выиграть «Фейенорд». Правда, это встреча завершилась вничью — 0:0.

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А вот в гостевом матче против «Унион Берлина» «Маккаби» проиграл счетом 0:3. В прошлом туре коллектив уступил «Славии» (0:1) на выезде.

«Унион Берлин»

«Унион» находится на последнем месте в группе после четырех туров. Пока что в активе немецкого клуба лишь три очка.

Ранее представитель Бундеслиги проиграл на поле «Фейенорда» со счетом 1:3. Кроме того, «Унион» проиграл на выезде пражской «Славии» — тоже 1:3.

В первом домашнем матче на групповом этапе ЛК команда Урса Фишера разгромила «Маккаби» со счетом 3:0. Затем на своем поле она уже уступила «Фейеноорду» (1:2).

В последних семи поединках во всех турнирах клуб потерпел одно поражение при четырех победах и двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.