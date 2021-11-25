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    Сохранит ли «Маккаби» Хайфа шансы на плей-офф?

    «Маккаби» Хайфа — «Унион Берлин». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Унион Берлин»
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    «Унион Берлин» идет на последнем месте в группе
    «Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Унион Берлином» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Маккаби» Хайфа — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 25 Ноября 2021 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 20:45 Унион Унион
  • Берлин
    •
    Коэффициенты на матч Маккаби Хф — Унион
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Маккаби» Хайфа

    «Маккаби» находится на второй строчке в группе с отставанием два балла от второго проходного места. Клуб из Хайфы в первых четырех турах набрал четыре очка.

    Домашнюю победу «Маккаби» над «Славией» вряд ли можно назвать сенсацией. Израильские команды почти всегда достойно играют на своем поле.

    Например, в первом туре в Хайфе не смог выиграть «Фейенорд». Правда, это встреча завершилась вничью — 0:0.

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    А вот в гостевом матче против «Унион Берлина» «Маккаби» проиграл счетом 0:3. В прошлом туре коллектив уступил «Славии» (0:1) на выезде.

    «Унион Берлин»

    «Унион» находится на последнем месте в группе после четырех туров. Пока что в активе немецкого клуба лишь три очка.

    Ранее представитель Бундеслиги проиграл на поле «Фейенорда» со счетом 1:3. Кроме того, «Унион» проиграл на выезде пражской «Славии» — тоже 1:3.

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  • 22/11/2021

    • В первом домашнем матче на групповом этапе ЛК команда Урса Фишера разгромила «Маккаби» со счетом 3:0. Затем на своем поле она уже уступила «Фейеноорду» (1:2).

    В последних семи поединках во всех турнирах клуб потерпел одно поражение при четырех победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,00.

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    «Маккаби» Хайфа — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Маккаби» Хайфа шансы на плей-офф?
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