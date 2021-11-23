«Севилья»
«Нервионцы» в первом туре основного этапе главного еврокубка принимали у себя дома «РБ Зальцбург» и сыграли вничью 1:1, а затем они поделили очки и с немецким «Вольфсбургом» в гостях, сыграв также 1:1.
Также «Севилья» довольствовалась одним баллом на выезде с «Лиллем» (0:0), после чего потерпела поражение дома от французского соперника — 1:2.
Теперь андалузцам, которые занимают последнее место в группе с отставанием четыре очка от лидера «Зальцбурга» необходимо побеждать грядущих оппонентов для продолжения выступлений в плей-офф.
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Команда с 28 набранными пунктами занимает третье место в турнирной таблице Примеры с отставанием в два балла от «Реала». От второго «Реал Сосьедада» клуб отстает всего на два очка.
«Вольфсбург»
На старте турнира «Вольфсбург» расписал выездную мировую с «Лиллем», сыграв 0:0, а во втором туре турнира они также сыграл вничью, поделив на этот раз очки с «Севильей» 1:1 на своем поле.
В третьем поединке клуб потерпел поражение от грядущего соперника (1:3) на выезде. В последнем туре «Волки» переиграли австрийский коллектив (2:1) дома.
По итогам четырех туров он занимает третью позицию с тремя очками с отставанием в два балла от лидера — того же «Зальцбурга».
«Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти туров. Сейчас в активе «Волков» 19 очков — отставание от лидера «Баварии» составляет восемь пунктов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.
Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.