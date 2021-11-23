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    Сохранит ли «Севилья» шансы на плей-офф Лиги чемпионов?

    «Севилья» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Вольфсбург»
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    «Севилья» идет на 4-м месте в группе
    Во вторник, 23 ноября, «Севилья» на своем поле примет «Вильярреал» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. «Севилья» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 23 Ноября 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
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    «Севилья»

    «Нервионцы» в первом туре основного этапе главного еврокубка принимали у себя дома «РБ Зальцбург» и сыграли вничью 1:1, а затем они поделили очки и с немецким «Вольфсбургом» в гостях, сыграв также 1:1.

    Также «Севилья» довольствовалась одним баллом на выезде с «Лиллем» (0:0), после чего потерпела поражение дома от французского соперника — 1:2.

    Теперь андалузцам, которые занимают последнее место в группе с отставанием четыре очка от лидера «Зальцбурга» необходимо побеждать грядущих оппонентов для продолжения выступлений в плей-офф.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Команда с 28 набранными пунктами занимает третье место в турнирной таблице Примеры с отставанием в два балла от «Реала». От второго «Реал Сосьедада» клуб отстает всего на два очка.

    «Вольфсбург»

    На старте турнира «Вольфсбург» расписал выездную мировую с «Лиллем», сыграв 0:0, а во втором туре турнира они также сыграл вничью, поделив на этот раз очки с «Севильей» 1:1 на своем поле.

    В третьем поединке клуб потерпел поражение от грядущего соперника (1:3) на выезде. В последнем туре «Волки» переиграли австрийский коллектив (2:1) дома.

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    • По итогам четырех туров он занимает третью позицию с тремя очками с отставанием в два балла от лидера — того же «Зальцбурга».

    «Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти туров. Сейчас в активе «Волков» 19 очков — отставание от лидера «Баварии» составляет восемь пунктов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Севилья» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Севилья» шансы на плей-офф Лиги чемпионов?
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