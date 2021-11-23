Во вторник, 23 ноября, «Севилья» на своем поле примет «Вильярреал» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. «Севилья» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Нервионцы» в первом туре основного этапе главного еврокубка принимали у себя дома «РБ Зальцбург» и сыграли вничью 1:1, а затем они поделили очки и с немецким «Вольфсбургом» в гостях, сыграв также 1:1.

Также «Севилья» довольствовалась одним баллом на выезде с «Лиллем» (0:0), после чего потерпела поражение дома от французского соперника — 1:2.

Теперь андалузцам, которые занимают последнее место в группе с отставанием четыре очка от лидера «Зальцбурга» необходимо побеждать грядущих оппонентов для продолжения выступлений в плей-офф.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Команда с 28 набранными пунктами занимает третье место в турнирной таблице Примеры с отставанием в два балла от «Реала». От второго «Реал Сосьедада» клуб отстает всего на два очка.

«Вольфсбург»

На старте турнира «Вольфсбург» расписал выездную мировую с «Лиллем», сыграв 0:0, а во втором туре турнира они также сыграл вничью, поделив на этот раз очки с «Севильей» 1:1 на своем поле.

В третьем поединке клуб потерпел поражение от грядущего соперника (1:3) на выезде. В последнем туре «Волки» переиграли австрийский коллектив (2:1) дома.

По итогам четырех туров он занимает третью позицию с тремя очками с отставанием в два балла от лидера — того же «Зальцбурга».

«Вольфсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти туров. Сейчас в активе «Волков» 19 очков — отставание от лидера «Баварии» составляет восемь пунктов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.