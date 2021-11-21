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    «Балтика» воспользуется проблемами «Ротора»?

    «Балтика» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ФНЛ, 21 ноября 2021 года

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    Младен Кашчелан
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2021 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Балтика»

    «Балтика» в нынешнем сезоне переформатировалась на ходу. После неудачного старта и смены наставника калининградцы вклинились в борьбу за стыки.

    Команда Сергея Игнашевича уже восьмая, и это только начало подъема. Вожделенная первая четверка — уже в шести очках. Все реально.

    При этом «балтийцы» неудачно сыграли в минувшем туре. Сухая ничья в Нижнекамске вряд ли добавила команде настроения.

    Прогнозы на ФНЛ

    К слову, свою двенадцатую (!) желтую карточку в сезоне получил опытнейший Младен Кашчелан. 38-летний опорник все еще в деле!

    «Ротор»

    Эпопея Дмитрия Хохлова в Волгограде официально подошла к концу. На днях он покинул «Ротор», что, в принципе, читалось давно.

    Пока исполняющим обязанности наставника будет Алексей Жданов. Именно под его руководством волгоградцы сыграют с «Балтикой».

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  • Вчера

    • Минувший тур команда провела неудачно. «Ротор» уступил в родных стенах одному из аутсайдеров липецкому «Металлургу» (0:1).

    Более того, сейчас волгоградцы лишь на два очка опережают представителей опасной зоны. Так и до вылета докатиться недолго... Быть может, Жданов вытащит?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.77, на ничью за 3.40, а на «Ротор» — за 4.44.

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    «Балтика» сейчас на ходу, к тому же в последние годы удачно играет с волгоградцами.

    Гостей доедает кризис, так что вряд ли стоит ждать от них чудес в ближайших матчах.

    Претендент на стыки наверняка воспользуется проблемами «Ротора». Наши прогноз и ставка — Фора «Балтики» -0.75 с коэффициентом 2.02.

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    «Балтика» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Балтика» воспользуется проблемами «Ротора»?
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