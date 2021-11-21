«Балтика» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» в нынешнем сезоне переформатировалась на ходу. После неудачного старта и смены наставника калининградцы вклинились в борьбу за стыки.

Команда Сергея Игнашевича уже восьмая, и это только начало подъема. Вожделенная первая четверка — уже в шести очках. Все реально.

При этом «балтийцы» неудачно сыграли в минувшем туре. Сухая ничья в Нижнекамске вряд ли добавила команде настроения.

Прогнозы на ФНЛ

К слову, свою двенадцатую (!) желтую карточку в сезоне получил опытнейший Младен Кашчелан. 38-летний опорник все еще в деле!

«Ротор»

Эпопея Дмитрия Хохлова в Волгограде официально подошла к концу. На днях он покинул «Ротор», что, в принципе, читалось давно.

Пока исполняющим обязанности наставника будет Алексей Жданов. Именно под его руководством волгоградцы сыграют с «Балтикой».

Минувший тур команда провела неудачно. «Ротор» уступил в родных стенах одному из аутсайдеров липецкому «Металлургу» (0:1).

Более того, сейчас волгоградцы лишь на два очка опережают представителей опасной зоны. Так и до вылета докатиться недолго... Быть может, Жданов вытащит?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.77, на ничью за 3.40, а на «Ротор» — за 4.44.

«Балтика» сейчас на ходу, к тому же в последние годы удачно играет с волгоградцами.

Гостей доедает кризис, так что вряд ли стоит ждать от них чудес в ближайших матчах .

Претендент на стыки наверняка воспользуется проблемами «Ротора». Наши прогноз и ставка — Фора «Балтики» -0.75 с коэффициентом 2.02.