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    Россияне разгромят фарерцев

    Фарерские острова U19 — Россия U19. Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, молодежный чемпионат Европы U19, 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фарерские острова U19 — Россия U19
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    Ярослав Гладышев
    Россия U19 сыграет со сверстниками из Фарерских островов в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 16:00 мск. Фарерские острова U19 — Россия U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фарерские острова U19

    Сборная Фарерских островов U19 уже никак не сможет пробиться в следующий раунд квалификации, так как набрала всего один балл и идет четвертой в своей группе.

    Начали эту компанию «рыбаки» с крупного поражения от сверстников из Германии со счетом 1:4. Фарерцы пропустили уже в начале игры, но на старте второй половины встречи смогли сравнять результат, однако затем пропустили трижды.

    Во втором туре соревнования островитяне смогли неожиданно отобрать очки у греков, сыграв с ними вничью со счетом 0:0.

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    Последний раз Фареры в данной вековой категории побеждали аж пять лет тому назад. После того они потерпели 13 фиаско и две встречи свели вничью.

    Россия U19

    Сборная Россия U19 уже обеспечила себе выход в следующий раунд соревнования. Россияне смогли выиграть обе проведенные встречи.

    Начали они с минимальной виктории над сверстниками из Греции со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте провел Ярослав Гладышев из московского «Динамо».

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    • Во второй игре турнира российская молодежь обыграла Германию со счетом 3:1. Причем немцы забили свой гол на 90-й минуте матча. Героем же поединка стал тот же Гладышев, забивший гол и отдавший две результативные передачи.

    К данному поединку сборная Россия U19 подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграла вничью и добились пяти выигрышных результатов.

    В данной вековой категории эти сборные встречались только раз. В 2014 году россияне разгромили фарерцев со счетом 7:0, где один из мячей провел Александр Головин.

    Прогноз и ставка на Фарерские острова U19 — Россия U19

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу России U19 предлагают — 1.01.

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    На викторию Фарер U19 дают — 46.00, ничья оценена — в 26.00.

    Россияне значительно превосходят своего противника в классе. И даже несмотря но то, что России U19 обеспечила себе выход в следующий раунд, она должна обыграть аутсайдера легко и крупно.

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    Фарерские острова U19 — Россия U19: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Россияне разгромят фарерцев
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