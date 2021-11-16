Фарерские острова U19
Сборная Фарерских островов U19 уже никак не сможет пробиться в следующий раунд квалификации, так как набрала всего один балл и идет четвертой в своей группе.
Начали эту компанию «рыбаки» с крупного поражения от сверстников из Германии со счетом 1:4. Фарерцы пропустили уже в начале игры, но на старте второй половины встречи смогли сравнять результат, однако затем пропустили трижды.
Во втором туре соревнования островитяне смогли неожиданно отобрать очки у греков, сыграв с ними вничью со счетом 0:0.
Последний раз Фареры в данной вековой категории побеждали аж пять лет тому назад. После того они потерпели 13 фиаско и две встречи свели вничью.
Россия U19
Сборная Россия U19 уже обеспечила себе выход в следующий раунд соревнования. Россияне смогли выиграть обе проведенные встречи.
Начали они с минимальной виктории над сверстниками из Греции со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте провел Ярослав Гладышев из московского «Динамо».
Во второй игре турнира российская молодежь обыграла Германию со счетом 3:1. Причем немцы забили свой гол на 90-й минуте матча. Героем же поединка стал тот же Гладышев, забивший гол и отдавший две результативные передачи.
К данному поединку сборная Россия U19 подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграла вничью и добились пяти выигрышных результатов.
В данной вековой категории эти сборные встречались только раз. В 2014 году россияне разгромили фарерцев со счетом 7:0, где один из мячей провел Александр Головин.
Прогноз и ставка на Фарерские острова U19 — Россия U19
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу России U19 предлагают — 1.01.
На викторию Фарер U19 дают — 46.00, ничья оценена — в 26.00.
Россияне значительно превосходят своего противника в классе. И даже несмотря но то, что России U19 обеспечила себе выход в следующий раунд, она должна обыграть аутсайдера легко и крупно.