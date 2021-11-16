Россия U19 сыграет со сверстниками из Фарерских островов в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 16:00 мск. Фарерские острова U19 — Россия U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фарерские острова U19

Сборная Фарерских островов U19 уже никак не сможет пробиться в следующий раунд квалификации, так как набрала всего один балл и идет четвертой в своей группе.

Начали эту компанию «рыбаки» с крупного поражения от сверстников из Германии со счетом 1:4. Фарерцы пропустили уже в начале игры, но на старте второй половины встречи смогли сравнять результат, однако затем пропустили трижды.

Во втором туре соревнования островитяне смогли неожиданно отобрать очки у греков, сыграв с ними вничью со счетом 0:0.

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Последний раз Фареры в данной вековой категории побеждали аж пять лет тому назад. После того они потерпели 13 фиаско и две встречи свели вничью.

Россия U19

Сборная Россия U19 уже обеспечила себе выход в следующий раунд соревнования. Россияне смогли выиграть обе проведенные встречи.

Начали они с минимальной виктории над сверстниками из Греции со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте провел Ярослав Гладышев из московского «Динамо».

Во второй игре турнира российская молодежь обыграла Германию со счетом 3:1. Причем немцы забили свой гол на 90-й минуте матча. Героем же поединка стал тот же Гладышев, забивший гол и отдавший две результативные передачи.

К данному поединку сборная Россия U19 подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой раз сыграла вничью и добились пяти выигрышных результатов.

В данной вековой категории эти сборные встречались только раз. В 2014 году россияне разгромили фарерцев со счетом 7:0, где один из мячей провел Александр Головин.

Прогноз и ставка на Фарерские острова U19 — Россия U19

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу России U19 предлагают — 1.01.

На викторию Фарер U19 дают — 46.00, ничья оценена — в 26.00.

Россияне значительно превосходят своего противника в классе. И даже несмотря но то, что России U19 обеспечила себе выход в следующий раунд, она должна обыграть аутсайдера легко и крупно.