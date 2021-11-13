Турция
Сборная Турции набрала 15 очков и занимает третье место в своей группе после восьми сыгранных матчей. Отставание от Нидерландов составляет четыре очка, а от Норвегии — 17.
В текущем отборе турецкая команда потерпела только одно поражение, но при этом уже три раза сыграла вничью.
В октябре команда Штефана Кунца, занявшего пост главного тренера в начале осени, сыграла вничью с Норвегией (1:1) и одержала гостевую победу над Латвией (2:1).
Турция
Гибралтар
Гибралтар — худшая сборная в своей группе. Гости не набрали ни одного очка в предыдущих восьми матчах.
В прошлом месяце Гибралтар проиграл сборной Черногории и Нидерландам.
Гибралтар
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены в крупной победе Турции и в том, что Гибралтар не сможет забить в предстоящем матче. На обе забьют можно поставить за 4.85.
Скорее всего, хозяева выиграют с крупным счетом. На своем поле Гибралтар получил от Турции три мяча.
Ставка — победа Турции + тотал больше 5,5 за 2.28.