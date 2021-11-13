Сборная Турции сыграет на своем поле против команды Гибралтара в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Стамбуле, начало — в 20:00 мск. Турция — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

Сборная Турции набрала 15 очков и занимает третье место в своей группе после восьми сыгранных матчей. Отставание от Нидерландов составляет четыре очка, а от Норвегии — 17.

В текущем отборе турецкая команда потерпела только одно поражение, но при этом уже три раза сыграла вничью.

В октябре команда Штефана Кунца, занявшего пост главного тренера в начале осени, сыграла вничью с Норвегией (1:1) и одержала гостевую победу над Латвией (2:1).

Турция пропустила 15 мячей в квалификации ЧМ-2022.

Гибралтар

Гибралтар — худшая сборная в своей группе. Гости не набрали ни одного очка в предыдущих восьми матчах.

В прошлом месяце Гибралтар проиграл сборной Черногории и Нидерландам.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Гибралтар пропустил 34 мяча в восьми матчах квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в крупной победе Турции и в том, что Гибралтар не сможет забить в предстоящем матче. На обе забьют можно поставить за 4.85.

Скорее всего, хозяева выиграют с крупным счетом. На своем поле Гибралтар получил от Турции три мяча.

Ставка — победа Турции + тотал больше 5,5 за 2.28.