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    Сможет ли Турция забить Гибралтару больше пяти мячей?

    Турция — Гибралтар. Прогноз (к. 2.28) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Гибралтар
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    Турция потерпела только одно поражение в отборе на ЧМ-2022
    Сборная Турции сыграет на своем поле против команды Гибралтара в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Стамбуле, начало — в 20:00 мск. Турция — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G 13 Ноября 2021 года
    Турция
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    •  Турция 20:00 Гибралтар Гибралтар
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа G
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    Турция

    Сборная Турции набрала 15 очков и занимает третье место в своей группе после восьми сыгранных матчей. Отставание от Нидерландов составляет четыре очка, а от Норвегии — 17.

    В текущем отборе турецкая команда потерпела только одно поражение, но при этом уже три раза сыграла вничью.

    В октябре команда Штефана Кунца, занявшего пост главного тренера в начале осени, сыграла вничью с Норвегией (1:1) и одержала гостевую победу над Латвией (2:1).

    Турция пропустила 15 мячей в квалификации ЧМ-2022.

    Гибралтар

    Гибралтар — худшая сборная в своей группе. Гости не набрали ни одного очка в предыдущих восьми матчах.

    В прошлом месяце Гибралтар проиграл сборной Черногории и Нидерландам.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Гибралтар пропустил 34 мяча в восьми матчах квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в крупной победе Турции и в том, что Гибралтар не сможет забить в предстоящем матче. На обе забьют можно поставить за 4.85.

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    Скорее всего, хозяева выиграют с крупным счетом. На своем поле Гибралтар получил от Турции три мяча.

    Ставка — победа Турции + тотал больше 5,5 за 2.28.

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    Турция — Гибралтар: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Турция забить Гибралтару больше пяти мячей?
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