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    Обеспечит ли Шотландия выход в плей-офф?

    Молдавия — Шотландия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Молдавия — Шотландия
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    Джон Макгинн
    В пятницу, 12 ноября, сборная Молдавии на своем поле примет команду Шотландии в девятом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы F, которая пройдет в Кишиневе, начнется в 20:00 по московскому времени. Молдавия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 12 Ноября 2021 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 20:00 Шотландия Шотландия
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F
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    Коэффициенты на матч
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    Молдавия

    Сборная Молдавии занимает шестое место в турнирной таблице группы F, имея на своем счету 1 балл.

    В первом туре «трехцветные» на своем поле разошлись миром с Фарерскими островами (1:1), после чего потерпели семь поражений подряд.

    В сентябре подопечные Роберто Бордина уступили Шотландии (0:1) и Фарерским островам (1:2), а в октябре — Дании (0:4) и Израилю (1:2).

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    Последнюю победу молдаване одержали 6 июня этого года, когда одолели Азербайджан (1:0) в товарищеском матче.

    Шотландия

    Сборная Шотландии расположилась на второй строчке в турнирной таблице группы F с 17 баллами.

    На счету команды Стива Кларка пять побед, две ничьи и одно поражение в этом отборочном цикле.

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    • Если говорить только об осенних встречах, то после поражения от Дании (0:2) «тартановая армия» обыграла Молдавию (1:0), Австрию (1:0), Израиль (3:2) и Фарерские острова (1:0).

    В заключительных матчах отбора на ЧМ-2022 из-за травм за Шотландию не сыграют Райан Фрейзер и Грант Хэнли.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Шотландии — 1.24, победа Молдавии — 14.00, ничья — 5.70.

    Молдаване явно провалили отбор на чемпионат мира, поэтому основная задача на два заключительных тура — просто сыграть достойно и попытаться хоть где-то зацепиться за очки.

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    С вероятностью в 99 процентов Молдавия не поднимется вверх по турнирной таблице, так как Фарерские острова оторвались на 3 балла.

    А вот у «тартановой армии» дела идут неплохо. Да, Данию уже не достать, зато победа в Кишиневе обеспечит ей вторую строчку и выход в плей-офф.

    Поскольку в заключительном туре подопечных Стива Кларка ждет непростая игра с датчанами, полагаем, что в столице Молдавии они отдадут все силы, чтобы по возвращении домой чувствовать себя комфортно. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Шотландии с форой -1,5» за 1.75.

    В Глазго Шотландия выиграла с минимальным счетом, но, выйдя вперед, она не сбавляла обороты и нанесла 16 ударов по чужим воротам. В этот раз тоже можно ожидать осаду молдавских ворот. Еще один вариант — «победа сборной Шотландии и тотал больше 2,5» за 1.95.

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    Молдавия — Шотландия: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Обеспечит ли Шотландия выход в плей-офф?
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