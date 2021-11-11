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    Вьетнамцы и японцы огорчат друг друга

    Вьетнам — Япония. Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, отбор ЧМ-2022, 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Вьетнам — Япония
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    Сборная Японии
    11 ноября в Ханое сборная Вьетнама сыграет против национальной команды Японии в пятом туре третьего раунда отбора в азиатской зоне к ЧМ-2022. Игра начнется в 15:00 по мск. Вьетнам — Япония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вьетнам

    На предыдущем этапе сборная Вьетнама стала второй в своей группе, но как одна из лучших команд со вторых позиций получила билет в следующий раунд.

    В данном же этапе отбора вьетнамцы выступают слабо, проиграв все четыре проведенные встречи, и разместились на самом дне турнирки, имея очень мало шансов на выход в финальную часть.

    Правда, три из этих игр «красно-желтые» провели на выезде, где уступили 1:3 Саудовской Аравии, 2:3 Китаю и 1:3 Оману. Еще один поединок они провели на своей арене, потерпев фиаско от Австралии — 0:1.

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    Сейчас у сборной Вьетнама 5-матчевая серия из поражения, однако в четырех случаях этого периода она смогла забить хотя бы один гол.

    Япония

    На предыдущем этапе квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Японии не испытала никаких проблем, заняв в своей группе первое место, выиграв все восемь игр с общей разницей 46:2.

    А вот на данном этапе, где соперники уже посложнее, «самураи» пока не радуют своих фанов, имея шесть баллов в четырех играх и делят третье место со сборной Омана.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В первом туре данной стадии японцы потерпели домашнее фиаско как раз от оманцев со счетом 0:1. Затем они одержали непростую викторию в гостях над Китаем 1:0, после чего проиграли на выезде саудитам 0:1, а в минувшем туре выиграли на своем поле у Австралии 2:1.

    Стоит отметить, что за последние 14 официальных игр у Страны восходящего солнца числится только два поражения.

    Между собой эти сборные провели четыре встречи, все которые выиграли японцы с общим счетом 10:1.

    Прогноз и ставка на Вьетнам — Япония

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Японии предлагают — 1.20.

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    На викторию Вьетнама дают — 16.00, ничья оценена — в 6.60.

    Хотя вьетнамцы и проиграли все игры на данной стадии, но только в одном случае они не смогли забить. Также и сейчас ожидаем, что хозяева свой гол забьют, впрочем как и пропустят.

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    Вьетнам — Япония: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Вьетнамцы и японцы огорчат друг друга
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