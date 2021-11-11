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    Португалия обыграет Ирландию и выйдет на первое место в группе?

    Ирландия — Португалия. Прогноз (к. 2.06) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Португалия
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    Криштиану Роналду
    Сборная Португалии сыграет на выезде с командой Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 ноября в Дублине, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 11 Ноября 2021 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 22:45 Португалия Португалия
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 10.00
  • X
  • 5.20
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  • 1.33
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    Ирландия

    Ирландцы уже потеряли шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира. Оставшиеся два матча отбора уже не имеют для них турнирного значения.

    После шести сыгранных матчей Ирландия, набрав всего лишь шесть очков, занимает предпоследнее место в своей группе.

    В прошлом месяце ирландская сборная прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в текущем отборе. Команда Стивена Кенни одержала гостевую победу над Азербайджаном со счетом 3:0. Кроме того, в октябре Ирландия разгромила на своем поле Катар в рамках товарищеского матча.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Ирландии еще ни разу не выигрывала на своем поле в отборе на ЧМ-2022 (поражение и две ничьи) и забила всего лишь два гола.

    Португалия

    Сборная Португалии тем временем занимает второе место в группе, отставая от Сербии на одно очко. Но конкурент при этом провел на одну игру больше. То есть у португальцев есть шикарная возможность подняться на первую строчку и выиграть прямую путевку в Катар.

    Португальцы не смогли выиграть только в одном из шести матчей текущего отбора. В конце марта команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Сербией (2:2).

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    • После этого было четыре победы кряду. В октябре Португалия разгромила на своем поле Люксембург со счетом 5:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    После Евро-2020 сборная Португалии одержала пять побед подряд и забила 16 мячей.

    Прогноз и ставка

    На Ирландию в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Португалии — за 1.38.

    Эту игру можно назвать ключевой для португальцев. В случае победы в Дублине им будет достаточно просто не проиграть Сербии в заключительном матче.

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    Два месяца назад у Португалии был тяжелейший домашний матч против ирландцев, которые вели в счете вплоть до 89-й минуты, пока о себе не напомнил Криштиану Роналду, оформивший дубль.

    В предстоящем матче тоже не будет легко, тем более в гостях, но португальцы, скорее всего, дожмут упертую, но в то же время очень примитивную Ирландию.

    Ставка — победа Португалии + тотал меньше 3,5 за 2.06.

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    Ирландия — Португалия: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на футбол. Португалия обыграет Ирландию и выйдет на первое место в группе?
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