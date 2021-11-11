Сборная Португалии сыграет на выезде с командой Ирландии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 ноября в Дублине, начало — в 22:45 мск. Ирландия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирландия

Ирландцы уже потеряли шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира. Оставшиеся два матча отбора уже не имеют для них турнирного значения.

После шести сыгранных матчей Ирландия, набрав всего лишь шесть очков, занимает предпоследнее место в своей группе.

В прошлом месяце ирландская сборная прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в текущем отборе. Команда Стивена Кенни одержала гостевую победу над Азербайджаном со счетом 3:0. Кроме того, в октябре Ирландия разгромила на своем поле Катар в рамках товарищеского матча.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Ирландии еще ни разу не выигрывала на своем поле в отборе на ЧМ-2022 (поражение и две ничьи) и забила всего лишь два гола.

Португалия

Сборная Португалии тем временем занимает второе место в группе, отставая от Сербии на одно очко. Но конкурент при этом провел на одну игру больше. То есть у португальцев есть шикарная возможность подняться на первую строчку и выиграть прямую путевку в Катар.

Португальцы не смогли выиграть только в одном из шести матчей текущего отбора. В конце марта команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Сербией (2:2).

После этого было четыре победы кряду. В октябре Португалия разгромила на своем поле Люксембург со счетом 5:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

После Евро-2020 сборная Португалии одержала пять побед подряд и забила 16 мячей.

Прогноз и ставка

На Ирландию в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Португалии — за 1.38.

Эту игру можно назвать ключевой для португальцев. В случае победы в Дублине им будет достаточно просто не проиграть Сербии в заключительном матче.

Два месяца назад у Португалии был тяжелейший домашний матч против ирландцев, которые вели в счете вплоть до 89-й минуты, пока о себе не напомнил Криштиану Роналду, оформивший дубль.

В предстоящем матче тоже не будет легко, тем более в гостях, но португальцы, скорее всего, дожмут упертую, но в то же время очень примитивную Ирландию.

Ставка — победа Португалии + тотал меньше 3,5 за 2.06.