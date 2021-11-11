Ирландия
Ирландцы уже потеряли шансы на попадание в финальную часть чемпионата мира. Оставшиеся два матча отбора уже не имеют для них турнирного значения.
После шести сыгранных матчей Ирландия, набрав всего лишь шесть очков, занимает предпоследнее место в своей группе.
В прошлом месяце ирландская сборная прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в текущем отборе. Команда Стивена Кенни одержала гостевую победу над Азербайджаном со счетом 3:0. Кроме того, в октябре Ирландия разгромила на своем поле Катар в рамках товарищеского матча.
Сборная Ирландии еще
Португалия
Сборная Португалии тем временем занимает второе место в группе, отставая от Сербии на одно очко. Но конкурент при этом провел на одну игру больше. То есть у португальцев есть шикарная возможность подняться на первую строчку и выиграть прямую путевку в Катар.
Португальцы не смогли выиграть только в одном из шести матчей текущего отбора. В конце марта команда Фернанду Сантуша сыграла вничью с Сербией (2:2).
После этого было четыре победы кряду. В октябре Португалия разгромила на своем поле Люксембург со счетом 5:0.
После Евро-2020 сборная Португалии одержала пять побед подряд и забила 16 мячей.
Прогноз и ставка
На Ирландию в этом матче можно поставить за 9.40, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Португалии — за 1.38.
Эту игру можно назвать ключевой для португальцев. В случае победы в Дублине им будет достаточно просто не проиграть Сербии в заключительном матче.
Два месяца назад у Португалии был тяжелейший домашний матч против ирландцев, которые вели в счете вплоть до 89-й минуты, пока о себе не напомнил Криштиану Роналду, оформивший дубль.
В предстоящем матче тоже не будет легко, тем более в гостях, но португальцы, скорее всего, дожмут упертую, но в то же время очень примитивную Ирландию.
Ставка — победа Португалии + тотал меньше 3,5 за 2.06.