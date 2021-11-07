«Ахмат»
«Ахмат» в нынешнем сезоне явно разочаровывает. Грозненцы постепенно приближаются к опасной зоне…
На данный момент «Ахмат» занимает 10 место. Вот только 12 забитых мячей в 13 матчах явно говорят о проблемах команды в атаке.
В минувшем туре «Ахмат» снова уступил. Причем поражение от «Уфы» (1:0) может дорого стоить грозненцам, ведь теперь отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.
У грозненцев не клеится атакующая игра. При этом команда пропускает довольно много (19 голов), и выхода из кризиса пока не видно.
«Нижний Новгород»
Нижегородцы на старте разбаловали сенсациями, но потом несколько сдулись. Команда Александра Кержакова не выигрывает в чемпионате уже месяц.
«Нижний Новгород» маловато забивает — 14 мячей в 13 матчах. Из них 3 в активе у Николая Калинского, проводящего неплохой сезон.
Минувший тур команда Александра Кержакова провела не лучшим образом. Дома нижегородцы уступили «Локомотиву» (1:2), причем решающий мяч в свои ворота забил защитник команды Иван Миладинович.
В этом поединке «Нижний Новгород» настроен разжиться очками. Тем более, на выезде команда играет лучше, чем дома.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.78, на ничью за 3.55, а на «Нижний Новгород» — за 5.20.
Кризисное нападение грозненцев вряд ли осилит победу в этом матче.
Нижегородцы добыли уже три выездных победы в РПЛ, и в этой встрече явно не уступят. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья с коэффициентом 2.11.