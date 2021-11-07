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    Нижегородцы в Грозном не сдадутся?

    «Ахмат» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, РПЛ, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Нижний Новгород»
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    Александр Кержаков
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Ноября 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» в нынешнем сезоне явно разочаровывает. Грозненцы постепенно приближаются к опасной зоне…

    На данный момент «Ахмат» занимает 10 место. Вот только 12 забитых мячей в 13 матчах явно говорят о проблемах команды в атаке.

    В минувшем туре «Ахмат» снова уступил. Причем поражение от «Уфы» (1:0) может дорого стоить грозненцам, ведь теперь отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

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    У грозненцев не клеится атакующая игра. При этом команда пропускает довольно много (19 голов), и выхода из кризиса пока не видно.

    «Нижний Новгород»

    Нижегородцы на старте разбаловали сенсациями, но потом несколько сдулись. Команда Александра Кержакова не выигрывает в чемпионате уже месяц.

    «Нижний Новгород» маловато забивает — 14 мячей в 13 матчах. Из них 3 в активе у Николая Калинского, проводящего неплохой сезон.

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    • Минувший тур команда Александра Кержакова провела не лучшим образом. Дома нижегородцы уступили «Локомотиву» (1:2), причем решающий мяч в свои ворота забил защитник команды Иван Миладинович.

    В этом поединке «Нижний Новгород» настроен разжиться очками. Тем более, на выезде команда играет лучше, чем дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 1.78, на ничью за 3.55, а на «Нижний Новгород» — за 5.20.

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    Кризисное нападение грозненцев вряд ли осилит победу в этом матче.

    «Нижний Новгород» неплохо действует вторым номером, и наверняка возьмет очки.

    Нижегородцы добыли уже три выездных победы в РПЛ, и в этой встрече явно не уступят. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» или ничья с коэффициентом 2.11.

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    «Ахмат» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Нижегородцы в Грозном не сдадутся?
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