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    Римляне не испытают проблем в матче с «Салернитаной»

    «Лацио» — «Салернитана». Прогноз (к. 2.18) и ставки на чемпионат Италии 7 ноября 2021 года

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    «Лацио»
    Встреча 12-го тура Серии А между «Лацио» и «Салернитаной» состоится 7 ноября. Матч пройдет на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 20:00 мск. «Лацио» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Ноября 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 20:00 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
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  • 5.80
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» на своем поле не проигрывает в рамках Серии А с декабря прошлого года. Команда выиграла в 16 из 18 последних домашних встреч в чемпионате Италии (2 ничьи).

    В конце октября римляне на выезде были разгромлены «Вероной» со счетом 1:4, а на своем поле взяли верх над «Фиорентиной» (1:0).

    В последних матчах «Лацио» упустил гостевые победы над «Аталантой» (2:2) в Серии А и над «Марселем» (2:2) в Лиге Европы.

    Все прогнозы на Серию А

    После 11 туров Серии А римляне с 18 очками идут на 6-м месте. Разница мячей 22-19, Чиро Иммобиле забил 9 голов. Не сыграют Маттиа Дзакканьи, под вопросом Мануэль Ладзари.

    «Салернитана»

    На выезде «Салернитана» проиграла в 4 из 5 последних встреч в Серии А, одержав 1 победу. Команда забила всего 10 голов, это один из худших показателей в лиге.

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    • В октябре подопечные Стефано Колантуоно на выезде уступили «Специи» (1:2), а вернувшись домой проиграли «Эмполи» (2:4).

    Затем «Салернитана» в гостях победила другого аутсайдера — «Венецию» (2:1), а в последнем матче дома проиграла «Наполи» (0:1).

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    «Салернитана» занимает 19-ю строчку в таблице Серии А, набрав 7 баллов в 11 встречах чемпионата. Разница мячей 10-23. Не сыграют Кулибали, Кастанос, Руджери Капецци.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Салернитаны» — 9.60.

    Римляне явные фавориты и играют на своем поле. Прогнозируем, что сухую победу «Лацио».

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.84 и ТМ 3,5 за 1.64.

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    «Лацио» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Римляне не испытают проблем в матче с «Салернитаной»
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