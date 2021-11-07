Встреча 12-го тура Серии А между «Лацио» и «Салернитаной» состоится 7 ноября. Матч пройдет на арене «Олимпико» в Риме и начнется в 20:00 мск. «Лацио» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» на своем поле не проигрывает в рамках Серии А с декабря прошлого года. Команда выиграла в 16 из 18 последних домашних встреч в чемпионате Италии (2 ничьи).

В конце октября римляне на выезде были разгромлены «Вероной» со счетом 1:4, а на своем поле взяли верх над «Фиорентиной» (1:0).

В последних матчах «Лацио» упустил гостевые победы над «Аталантой» (2:2) в Серии А и над «Марселем» (2:2) в Лиге Европы.

Все прогнозы на Серию А

После 11 туров Серии А римляне с 18 очками идут на 6-м месте. Разница мячей 22-19, Чиро Иммобиле забил 9 голов. Не сыграют Маттиа Дзакканьи, под вопросом Мануэль Ладзари.

«Салернитана»

На выезде «Салернитана» проиграла в 4 из 5 последних встреч в Серии А, одержав 1 победу. Команда забила всего 10 голов, это один из худших показателей в лиге.

В октябре подопечные Стефано Колантуоно на выезде уступили «Специи» (1:2), а вернувшись домой проиграли «Эмполи» (2:4).

Затем «Салернитана» в гостях победила другого аутсайдера — «Венецию» (2:1), а в последнем матче дома проиграла «Наполи» (0:1).

«Салернитана» занимает 19-ю строчку в таблице Серии А, набрав 7 баллов в 11 встречах чемпионата. Разница мячей 10-23. Не сыграют Кулибали, Кастанос, Руджери Капецци.

Прогноз и ставка

На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.30, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Салернитаны» — 9.60.

Римляне явные фавориты и играют на своем поле. Прогнозируем, что сухую победу «Лацио» .