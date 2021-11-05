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    «Огурцы» разживутся очками в гостевой игре?

    «Уэска» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Чемпионат Испании, 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В пятницу, 5 ноября, в 15-м туре второго испанского дивизиона «Уэска» на своем стадионе «Эль Алькорас» примет «Леганес». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Уэска» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Ноября 2021 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 23:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.85
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    «Уэска»

    «Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

    По итогам 14 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 17 баллов, с которыми идут в середине турнирной таблицы. Они четыре раза побеждали при пяти мировых исходах и пяти фиаско.

    К данной игре «гранатово-синих» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступили и трижды делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они сыграли вничью на выезде с «Понферрадиной» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    За семь домашних встреч текущего розыгрыша Сегунды «Уэска» по два раза выигрывала и проигрывала, а еще три игры завершила вничью.

    «Леганес»

    В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

    А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 11 очками пока идет в зоне вылета, уступая три балла безопасной строке. За 14 проведенных игр он дважды победил при пяти ничьих и семи фиаско.

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    • Последний раз «огурцы» в первенстве побеждали еще в конце сентября, а затем выдали 7-матчевую безвыигрышную серию, где было четыре поражения и три мировые, одна из них накануне дома с «Картахеной» — 1:1.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегуны «Леганес» раз победил, дважды играл вничью и потерпел четыре неудачи.

    В Примере-2019/20 эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Уэска» — «Леганес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.30.

    И хотя «огурцы» неудачно играю в этом первенстве, но «оскенцы» в родных стенах совсем не впечатляют. Поэтому в данном поединке вполне можно ожидать непроигрыша гостей, которые явно не заслуживают такой низкой позиции.

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    «Уэска» — «Леганес»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на футбол. «Огурцы» разживутся очками в гостевой игре?
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