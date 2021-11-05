В пятницу, 5 ноября, в 15-м туре второго испанского дивизиона «Уэска» на своем стадионе «Эль Алькорас» примет «Леганес». Встреча начнется в 23:00 по мск. «Уэска» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска» минувший сезон провела в Примере, но не смогла удержаться в элитном дивизионе, совсем немного отстав от безопасной позиции.

По итогам 14 туров текущей компании в Сегунде «оскенцы» набрали 17 баллов, с которыми идут в середине турнирной таблицы. Они четыре раза побеждали при пяти мировых исходах и пяти фиаско.

К данной игре «гранатово-синих» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз уступили и трижды делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они сыграли вничью на выезде с «Понферрадиной» 1:1.

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За семь домашних встреч текущего розыгрыша Сегунды «Уэска» по два раза выигрывала и проигрывала, а еще три игры завершила вничью.

«Леганес»

В прошлом сезоне «Леганес» боролся за повышение в классе. Коллектив получил право играть в плей-офф, но там на полуфинальной стадии проиграл «Райо Вальекано».

А вот в текущем сезоне клуб из пригорода Мадрида с 11 очками пока идет в зоне вылета, уступая три балла безопасной строке. За 14 проведенных игр он дважды победил при пяти ничьих и семи фиаско.

Последний раз «огурцы» в первенстве побеждали еще в конце сентября, а затем выдали 7-матчевую безвыигрышную серию, где было четыре поражения и три мировые, одна из них накануне дома с «Картахеной» — 1:1.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегуны «Леганес» раз победил, дважды играл вничью и потерпел четыре неудачи.

В Примере-2019/20 эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Уэска» — «Леганес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Уэски» предлагают — 2.09.

На викторию «Леганеса» дают — 3.78, ничья оценена — в 3.30.

И хотя «огурцы» неудачно играю в этом первенстве, но «оскенцы» в родных стенах совсем не впечатляют. Поэтому в данном поединке вполне можно ожидать непроигрыша гостей, которые явно не заслуживают такой низкой позиции.