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    «Локомотив» разделается с нижегородцами?

    «Нижний Новгород» — «Локомотив». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, РПЛ, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Локомотив»
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    Константин Марадишвили
    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.55
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» в нынешнем сезоне выступает вполне пристойно. Все-таки новичок элиты с молодым наставником Александром Кержаковым уже успел знатно пошуметь.

    На данный момент нижегородцы занимают 11 место с 14 очками в активе. Правда, в последних матчах команда пребывает на некотором спаде.

    В минувшем туре «Нижний Новгород» был бит в родных стенах. «Краснодар» буквально смел оборону команды Кержакова (1:4).

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    Зато «Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России. На выезде был минимально обыгран крепкий «Факел».

    «Локомотив»

    Эта команда нынешний сезон проводит неровно. Внутриклубная кухня явно влияет на дела железнодорожников, переживающих не лучшие времена.

    4 место на текущий момент — не слишком успешная диспозиция. Притом, что «Локомотив» на 5 очков отстает от лидера «Зенита».

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    • Минувший тур москвичи провели вполне продуктивно. Дома команда Маркуса Гиздоля переиграла «Сочи» (2:1).

    7 голов Федора Смолова пока не помогают «Локомотиву» подняться на пьедестал. Между тем, в матче с новичком элиты железнодорожники наверняка будут действовать с позиции силы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 1.91, на ничью за 3.50, а на «Нижний Новгород» — за 4.40.

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    Нижегородцы в чемпионате не выигрывают уже три матча подряд.

    «Локомотив» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Железнодорожники превосходят соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» -0.75 с коэффициентом 2.14.

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    «Нижний Новгород» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Локомотив» разделается с нижегородцами?
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