«Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» в нынешнем сезоне выступает вполне пристойно. Все-таки новичок элиты с молодым наставником Александром Кержаковым уже успел знатно пошуметь.

На данный момент нижегородцы занимают 11 место с 14 очками в активе. Правда, в последних матчах команда пребывает на некотором спаде.

В минувшем туре «Нижний Новгород» был бит в родных стенах. «Краснодар» буквально смел оборону команды Кержакова (1:4).

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Зато «Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России. На выезде был минимально обыгран крепкий «Факел».

«Локомотив»

Эта команда нынешний сезон проводит неровно. Внутриклубная кухня явно влияет на дела железнодорожников, переживающих не лучшие времена.

4 место на текущий момент — не слишком успешная диспозиция. Притом, что «Локомотив» на 5 очков отстает от лидера «Зенита».

Минувший тур москвичи провели вполне продуктивно. Дома команда Маркуса Гиздоля переиграла «Сочи» (2:1).

7 голов Федора Смолова пока не помогают «Локомотиву» подняться на пьедестал. Между тем, в матче с новичком элиты железнодорожники наверняка будут действовать с позиции силы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 1.91, на ничью за 3.50, а на «Нижний Новгород» — за 4.40.

Нижегородцы в чемпионате не выигрывают уже три матча подряд .

«Локомотив» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

Железнодорожники превосходят соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» -0.75 с коэффициентом 2.14.