«Ливерпуль»
«Ливерпуль» после девяти сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на одно очко.
На прошлой неделе команда Юргена Клоппа разорвала «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 5:0, а главным героем стал Мохамед Салах, забивший три мяча.
Эта игра, безусловно, войдет в историю АПЛ и в список лучших в текущем сезоне. «Ливерпуль» сейчас хорош так же, как и пару лет назад, когда сначала выиграл Лигу чемпионов, а потом завоевал долгожданный титул в АПЛ.
«Ливерпуль»
«Брайтон»
«Брайтон» тем временем после девяти туров находится на пятой строчке. В активе гостей сейчас 15 очков.
И это, безусловно, очень успешный старт сезона для команды Грэма Поттера, несмотря на то, что в прошлом туре она уступила на своем поле «Манчестер Сити» (1:4). «Брайтон» очень резво начал, но действующий чемпион оказался готов к такому сценарию.
Самое главное, что «Брайтон» здорово проводит матчи против главных конкурентов. На данный момент можно сказать, что «Брайтону» не грозит борьба за выживание.
«Брайтон»
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Брайтона» — за 13.25.
У «Ливерпуля» в прошлом сезоне были серьезные проблемы в матчах против «Брайтона». Гостевая встреча завершилась со счетом 1:1, а на «Энфилде» «красные» проиграли 0:1. Но надо не забывать, что «Ливерпуль» тогда страдал от травм — по сути, это была почти другая команда.
Теперь же проблемы, скорее всего, будут у «Брайтона». Сложно сказать, как будет через месяц или позже, но пока что «Ливерпуль» выглядит абсолютно неудержимым.
Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 3,5 за 2.59.