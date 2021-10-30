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    «Ливерпуль» снова не выиграет у «Брайтона»?

    «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.59) и ставки на чемпионат Англии 30 октября 2021 года

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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках десятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 октября, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 6.30
  • 2
  • 10.50
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» после девяти сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на одно очко.

    На прошлой неделе команда Юргена Клоппа разорвала «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» выиграл на «Олд Траффорд» со счетом 5:0, а главным героем стал Мохамед Салах, забивший три мяча.

    Эта игра, безусловно, войдет в историю АПЛ и в список лучших в текущем сезоне. «Ливерпуль» сейчас хорош так же, как и пару лет назад, когда сначала выиграл Лигу чемпионов, а потом завоевал долгожданный титул в АПЛ.

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    • «Ливерпуль» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне — 11 побед и три ничьи.

    «Брайтон»

    «Брайтон» тем временем после девяти туров находится на пятой строчке. В активе гостей сейчас 15 очков.

    И это, безусловно, очень успешный старт сезона для команды Грэма Поттера, несмотря на то, что в прошлом туре она уступила на своем поле «Манчестер Сити» (1:4). «Брайтон» очень резво начал, но действующий чемпион оказался готов к такому сценарию.

    Все прогнозы на АПЛ

    Самое главное, что «Брайтон» здорово проводит матчи против главных конкурентов. На данный момент можно сказать, что «Брайтону» не грозит борьба за выживание.

    «Брайтон» еще ни разу не проигрывал в гостях в этом сезоне АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.25, ничью букмекеры предлагают за 6.70, а победу «Брайтона» — за 13.25.

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    У «Ливерпуля» в прошлом сезоне были серьезные проблемы в матчах против «Брайтона». Гостевая встреча завершилась со счетом 1:1, а на «Энфилде» «красные» проиграли 0:1. Но надо не забывать, что «Ливерпуль» тогда страдал от травм — по сути, это была почти другая команда.

    Теперь же проблемы, скорее всего, будут у «Брайтона». Сложно сказать, как будет через месяц или позже, но пока что «Ливерпуль» выглядит абсолютно неудержимым.

    Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 3,5 за 2.59.

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    «Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» снова не выиграет у «Брайтона»?
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