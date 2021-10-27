27 октября «Сток Сити» и «Брентфорд» проведут очный поединок в рамках 1/8 финала Кубка Английской лиги. Событие состоится на поле стадиона «Бет365». Начало в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сток Сити»

Хозяева сейчас находятся в не лучших кондициях. Они проиграли 3 матча подряд. Всего в этом сезоне они потерпели 5 поражений в 17 поединках.

«Сток Сити» стал проигрывать с середины октября. Серия началась с поражения от «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:2. После этого было поражение от «Брайтона» 0:1 и «Миллуолла» 1:2.

В Кубке «Сток» провел уже 3 встречи. В последнем раунде ему удалось выбить «Уотфорд», выиграв на выезде 3:1.

«Гончары» выиграли 7 из 9 домашних матчей сезона.

«Брентфорд»

«Брентфорд» очень хорошо вошел в этот сезон. Последние матчи команды выдались неудачными в силу определенных обстоятельств. Ей попались «Челси» и «Лестер». «Аристократам» гости проиграли 0:1, а «лисам» — 1:2. Это вполне достойные результаты.

Ранее «пчелы» не проигрывали на протяжении семи поединков. В АПЛ они обыграли «Вулверхэмптон» 2:0 и «Вест Хэм» 2:1.

Также им удалось добыть одно очко в игре с «Ливерпулем». В Кубке лиги коллектив разнес «Олдхэм» со счетом 7:0.

Шэндон Баптист, Мадс Беч Сёренсен, Йоан Висса и Джошуа Да Силва — травмированные футболисты «Брентфорда».

Прогноз и ставка

У «Брентфорда» коэффициент чуть меньше — 2.37. На «Сток» букмекеры дают 3.05. Ничья оценивается коэффициентом 3.50.

«Пчелы» хорошо показывают себя в АПЛ. До серии поражений они доставили проблем «Вест Хэму» и «Ливерпулю», а также не дали себя в обиду «Челси».

Былые заслуги «Брентфорда» не должны остаться в стороне. С таким футболом команда может и должна пройти в следующий раунд. Ставка — проход «Брентфорда» за 1.75.