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    «Брентфорд» пойдет дальше?

    «Сток Сити» — «Брентфорд». Прогноз (к. 1.75) и ставки на футбол, Кубок Английской лиги, 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Брентфорд»
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    Айвен Тони
    27 октября «Сток Сити» и «Брентфорд» проведут очный поединок в рамках 1/8 финала Кубка Английской лиги. Событие состоится на поле стадиона «Бет365». Начало в 21:45 мск. «Сток Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сток Сити»

    Хозяева сейчас находятся в не лучших кондициях. Они проиграли 3 матча подряд. Всего в этом сезоне они потерпели 5 поражений в 17 поединках.

    «Сток Сити» стал проигрывать с середины октября. Серия началась с поражения от «Шеффилд Юнайтед» со счетом 1:2. После этого было поражение от «Брайтона» 0:1 и «Миллуолла» 1:2.

    В Кубке «Сток» провел уже 3 встречи. В последнем раунде ему удалось выбить «Уотфорд», выиграв на выезде 3:1.

    «Гончары» выиграли 7 из 9 домашних матчей сезона.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» очень хорошо вошел в этот сезон. Последние матчи команды выдались неудачными в силу определенных обстоятельств. Ей попались «Челси» и «Лестер». «Аристократам» гости проиграли 0:1, а «лисам» — 1:2. Это вполне достойные результаты.

    Ранее «пчелы» не проигрывали на протяжении семи поединков. В АПЛ они обыграли «Вулверхэмптон» 2:0 и «Вест Хэм» 2:1.

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    • Также им удалось добыть одно очко в игре с «Ливерпулем». В Кубке лиги коллектив разнес «Олдхэм» со счетом 7:0.

    Шэндон Баптист, Мадс Беч Сёренсен, Йоан Висса и Джошуа Да Силва — травмированные футболисты «Брентфорда».

    Прогноз и ставка

    У «Брентфорда» коэффициент чуть меньше — 2.37. На «Сток» букмекеры дают 3.05. Ничья оценивается коэффициентом 3.50.

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    «Пчелы» хорошо показывают себя в АПЛ. До серии поражений они доставили проблем «Вест Хэму» и «Ливерпулю», а также не дали себя в обиду «Челси».

    Былые заслуги «Брентфорда» не должны остаться в стороне. С таким футболом команда может и должна пройти в следующий раунд. Ставка — проход «Брентфорда» за 1.75.

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    «Сток Сити» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Брентфорд» пойдет дальше?
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