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    Сможет ли «Фиорентина» набрать очки на поле «Лацио»?

    «Лацио» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Италии 27 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Фиорентина»
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    «Лацио» еще ни разу не проигрывал на своем поле
    «Лацио» встретится на своем поле с «Фиорентиной» в рамках десятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября в Риме, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    «Лацио» после восьми сыгранных матчей находится на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

    В минувшее воскресенье римляне потерпели крупное поражение от «Вероны», пропустив от середняка четыре мяча.

    Пока что «Лацио» очень нестабилен. Туром ранее команда Маурицио Сарри обыграла на своем поле «Интер», а до этого уступила «Болонье» (0:3). Кроме того, «Лацио» набрал три очка в важнейшем матче с «Ромой».

    «Лацио» в текущем сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле — четыре победы и две ничьи.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» тем временем занимает седьмое место. На данный момент в активе клуба из Флоренции 15 очков.

    Несколько дней назад «Фиорентина» разгромила на своем поле «Кальяри» (3:0), забив все три гола еще до 50-й минуты.

    Это был важный результат, поскольку ранее в октябре команда Винченцо Итальяно проиграла «Наполи» и «Венеции».

    Все прогнозы на Серию А

    «Фиорентина» не смогла забить только в одном гостевом матче Серии А в текущем сезоне.

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Фиорентины» — за 4.00.

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    У «Лацио» постоянно что-то не получается в гостях, но на своем поле команда играет сильно, о чем свидетельствуют в том числе победы над «Интером» и «Ромой».

    Так что вполне вероятно, что «Фиорентина» вернется домой с пустыми руками.

    Ставка — победа «Лацио» за 2.00.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лацио» больше 1,5 за 1.80.

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    «Лацио» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фиорентина» набрать очки на поле «Лацио»?
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