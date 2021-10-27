«Лацио»
«Лацио» после восьми сыгранных матчей находится на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.
В минувшее воскресенье римляне потерпели крупное поражение от «Вероны», пропустив от середняка четыре мяча.
Пока что «Лацио» очень нестабилен. Туром ранее команда Маурицио Сарри обыграла на своем поле «Интер», а до этого уступила «Болонье» (0:3). Кроме того, «Лацио» набрал три очка в важнейшем матче с «Ромой».
«Лацио» в текущем сезоне
«Фиорентина»
«Фиорентина» тем временем занимает седьмое место. На данный момент в активе клуба из Флоренции 15 очков.
Несколько дней назад «Фиорентина» разгромила на своем поле «Кальяри» (3:0), забив все три гола еще до 50-й минуты.
Это был важный результат, поскольку ранее в октябре команда Винченцо Итальяно проиграла «Наполи» и «Венеции».
«Фиорентина»
Прогноз и ставка
На «Лацио» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Фиорентины» — за 4.00.
У «Лацио» постоянно что-то не получается в гостях, но на своем поле команда играет сильно, о чем свидетельствуют в том числе победы над «Интером» и «Ромой».
Так что вполне вероятно, что «Фиорентина» вернется домой с пустыми руками.
Ставка — победа «Лацио» за 2.00.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лацио» больше 1,5 за 1.80.