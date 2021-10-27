«Лацио» встретится на своем поле с «Фиорентиной» в рамках десятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября в Риме, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» после восьми сыгранных матчей находится на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

В минувшее воскресенье римляне потерпели крупное поражение от «Вероны», пропустив от середняка четыре мяча.

Пока что «Лацио» очень нестабилен. Туром ранее команда Маурицио Сарри обыграла на своем поле «Интер», а до этого уступила «Болонье» (0:3). Кроме того, «Лацио» набрал три очка в важнейшем матче с «Ромой».

«Лацио» в текущем сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле — четыре победы и две ничьи.

«Фиорентина»

«Фиорентина» тем временем занимает седьмое место. На данный момент в активе клуба из Флоренции 15 очков.

Несколько дней назад «Фиорентина» разгромила на своем поле «Кальяри» (3:0), забив все три гола еще до 50-й минуты.

Это был важный результат, поскольку ранее в октябре команда Винченцо Итальяно проиграла «Наполи» и «Венеции».

Все прогнозы на Серию А

«Фиорентина» не смогла забить только в одном гостевом матче Серии А в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Фиорентины» — за 4.00.

У «Лацио» постоянно что-то не получается в гостях, но на своем поле команда играет сильно, о чем свидетельствуют в том числе победы над «Интером» и «Ромой».

Так что вполне вероятно, что «Фиорентина» вернется домой с пустыми руками.

Ставка — победа «Лацио» за 2.00.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лацио» больше 1,5 за 1.80.