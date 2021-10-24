«Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцам будет крайне непросто отстоять чемпионский титул в этом сезоне. Вот и сейчас «Интер» находится на 3 месте, отставая от лидера «Наполи» на 7 очков.

В минувшем туре Серии А «Интер» сенсационно уступил «Лацио» (3:1). Вдвойне обидно должно быть Симоне Индзаги, возглавившему «Интер» как раз после работы в Риме.

А вот в Лиге чемпионов «Интер» несколько улучшил свои дела. Дома «Интер» сумел переиграть возмутителя спокойствия «Шериф» (3:1).

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У миланцев нет кадровых проблем. Стало быть, команда Индзаги настроена полноценно вернуться в чемпионскую гонку и, заодно, оттеснить оттуда «Старую Синьору».

«Ювентус»

Стартовые неудачи в чемпионате для «Ювентуса» стали неприятным сюрпризом. Правда, сейчас туринцы вновь приблизились к группе лидеров, занимая полупозишен в виде 7 места.

Победа в предыдущем туре над «Ромой» (1:0) для туринцев была как свежий воздух. Впрочем, результативность все равно оставляет желать лучшего — 12 мячей в 8 поединках.

«Ювентус» несколько улучшил себе настроение на неделе. Выезд в Санкт-Петербург принес викторию над «Зенитом» (0:1).

К слову, автор победного мяча в той встрече Деян Кулусевски еще не забивал в чемпионате. Пора бы ему и его партнерам повышать результативность.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.14, на ничью за 3.70, а на «Ювентус» — за 3.35.

Хозяева несколько поотстали от дуэта лидеров, и наверняка постараются выиграть в этом матче.

Туринцам крайне натужно даются голы .

Мощная атака миланцев проявит свои лучшие качества после перерыва. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Интера» -1.5 во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.