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    «Интер» дожмет «Старую Сеньору»?

    «Интер» — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.70 на матч Серии А 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
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    Эдин Джеко
    «Интер» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Интер»

    Миланцам будет крайне непросто отстоять чемпионский титул в этом сезоне. Вот и сейчас «Интер» находится на 3 месте, отставая от лидера «Наполи» на 7 очков.

    В минувшем туре Серии А «Интер» сенсационно уступил «Лацио» (3:1). Вдвойне обидно должно быть Симоне Индзаги, возглавившему «Интер» как раз после работы в Риме.

    А вот в Лиге чемпионов «Интер» несколько улучшил свои дела. Дома «Интер» сумел переиграть возмутителя спокойствия «Шериф» (3:1).

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    У миланцев нет кадровых проблем. Стало быть, команда Индзаги настроена полноценно вернуться в чемпионскую гонку и, заодно, оттеснить оттуда «Старую Синьору».

    «Ювентус»

    Стартовые неудачи в чемпионате для «Ювентуса» стали неприятным сюрпризом. Правда, сейчас туринцы вновь приблизились к группе лидеров, занимая полупозишен в виде 7 места.

    Победа в предыдущем туре над «Ромой» (1:0) для туринцев была как свежий воздух. Впрочем, результативность все равно оставляет желать лучшего — 12 мячей в 8 поединках.

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  • 21/10/2021

    • «Ювентус» несколько улучшил себе настроение на неделе. Выезд в Санкт-Петербург принес викторию над «Зенитом» (0:1).

    К слову, автор победного мяча в той встрече Деян Кулусевски еще не забивал в чемпионате. Пора бы ему и его партнерам повышать результативность.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.14, на ничью за 3.70, а на «Ювентус» — за 3.35.

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    Хозяева несколько поотстали от дуэта лидеров, и наверняка постараются выиграть в этом матче.

    Туринцам крайне натужно даются голы.

    Мощная атака миланцев проявит свои лучшие качества после перерыва. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Интера» -1.5 во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.70), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Интер» дожмет «Старую Сеньору»?
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